"اقتصادية الشارقة" تستعرض "مستجدات التنمية" مع عدة جهات حكومية

الشارقة 24:



استقبل سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، كلاً من سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة ثابت سالم عبيد الطريفي الشامسي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، في مبنى الدائرة الرئيسي بالشارقة، وذلك بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهم، انطلاقاً من حرص جميع الأطراف للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.



حيث تستلهم دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهدافها التنموية والتطويرية التي تنسجم شكلاً ومضموناً مع رؤية الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب التعاون الوثيق بين كافة المعنيين من الجهات الحكومية لمواكبة التطورات وإنشاء منظومة تواصل مجتمعي وبنى تحتية وفقاً لأعلى درجات الكفاءة، مما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.



وفي بداية اللقاء رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة بالضيوف، وأكد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.



وخلال الاجتماع تم استعراض الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي، والتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الإمارة، والمحفزات اللازمة لاستقطاب الاستثمار في الإمارة ووضع برامج لتنشيط الاستثمار.



وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة ستستمر في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي لإمارة الشارقة، من خلال اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الساحة الاقتصادية للإمارة، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.



كما وأكد سعادته على أن هذه الاجتماعات تشكل تجسيداً حقيقياً للجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون، والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، تماشياً مع التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية.



وأشار الى أن المناقشات المعمقة خلال الاجتماع، أتاحت فرصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى مع صناع القرار، سعياً وراء تطوير أطر واضحة للتخطيط الاقتصادي، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات.



وأعرب سعادته عن تطلعه إلى توطيد جسور التواصل مع الجهات المعنية، وذلك بتشكيل فريق مشترك يختص بمتابعة تنفيذ بعض المحاور التي طرحت في هذا اللقاء.



كما أكد على أهمية تشجيع القطاعات كافة بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية دولة الامارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحاً بأن من أهم مستهدفات رؤية الامارات 2021 تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 %، وأن تكون نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي 5% وأن تكون دولة الامارات ضمن أفضل 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 70 %.



وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه بمؤشرات إيجابية وبمعدلات مرضية، تعكس نجاح سياسة الدولة في التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على محاور رئيسة في تنويع الدخل والموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتنمية القطاعات غير النفطية، من صناعة تحويلية وتجارة خارجية أساسها نمو الصادرات إضافة إلى تأسيس وتطوير خدمات لوجستية ومصرفية وسياحية إلى جانب التطوير العقاري والنقل والطيران والمواصلات والاتصالات.



ورصدت الغرفة نمواً في عدد عضويتها بنسبة زيادة 9,1% بإجمالي 79925 عضواً مع مطلع هذا العام 2018 مقارنة بإجمالي 73249 عضواً في عام 2016 وبعضوية بلغت 7470 لمنشآت اقتصادية جديدة منها 1392 منشأة في مدن المنطقتين الشرقية والوسطى من الإمارة، وامتد هذا النمو في حجم الصادرات من واقع زيادة عدد شهادات المنشأ المصدقة من الغرفة.



وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن إمارة الشارقة تتمتع بعدد من المزايا التنافسية لجذب الاستثمارات الاقتصادية في مختلف المجالات، ومن أهمها الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن رؤية واستراتيجية الهيئة تهدف لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الغاز الطبيعي للتوسعات الحضارية والاقتصادية، خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وفق أفضل المواصفات العالمية.



وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لا يدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم لتحقيق رؤية الإمارة الباسمة، والحرص على أن تبقى الشارقة مشرقة بالبهجة والعطاء، كما ثمن الدور الكبير الذي يقوم به المجلس التنفيذي للإمارة، والجهود المبذولة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهضة بالإمارة في مختلف المجالات وتحقيق كل الرؤى والتطلعات.



وأشار الطريفي إلى أن تنوع اقتصاد الشارقة يشجع ويضاعف الاستثمارات، فقد أصبحت مكاناً مهماً ووجهة مثالية للمستثمرين، بفضل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، والجهود المبذولة من قبل الدوائر المختلفة في تقديم مختلف التسهيلات والمعاملات، وكل هذه الجهود تتكاتف من أجل تحقيق رؤية الإمارة الباسمة وتحقيق مزيداً من النمو والتطور.



وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أن إمارة الشارقة استطاعت أن تلعب دوراً محورياً في تهيئة الفرص المحفزة، لاستقطاب العديد من الاستثمارات الناجحة كونها تمتاز بمناخ اقتصادي واعد، وبيئة تشجّع على فتح المزيد من المشاريع الضخمة فيها، علاوة على ذلك فهي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعونا دوماً إلى المضي في تطوير آليات العمل الحكومي، وتعزيز سبل التعاون والتكامل المشترك بين جميع الدوائر الحكومية، بما يخدم الارتقاء ببيئة الاستثمار في الإمارة".