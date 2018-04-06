سحب على سيارة "BMW" ضمن معرض "الساعات والمجوهرات" بإكسبو الشارقة

الشارقة 24:

دعا مركز إكسبو الشارقة، إلى زيارة "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018"، في يومه الأخير، للاستفادة من العروض التنافسية المميزة التي يُقدمها العارضون للزوار، والدخول في "السحب الكبير" على سيارة "BMW"، مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم.

ويشهد المعرض في ختام فعاليات دورته الـ 44 السبت، سحباً علنياً على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة "بي أم دبليو" موديل 2018، وذلك تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث يُمكن للزوار الدخول في السحب على هذه الجائزة التي سيمنحها "إكسبو الشارقة" عند الشراء بقيمة 500 درهم من أي من الشركات والعلامات التجارية العالمية الرائدة، التي تعرض أحدث تشكيلات وخطوط الموضة في مجال تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية، والساعات والذهب والألماس، والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

وأعلن "إكسبو الشارقة" عن فوز عائشة المطروشي صاحبة الكوبون رقم "WJ222819"، المقيمة في إمارة عجمان بنصف كيلوغرام من الذهب، في سحب اليوم الثالث من معرض الساعات والمجوهرات، كما سيشهد اليوم الأخير من المعرض السحب على اسم الرابح الأخير بنصف كيلوغرام من الذهب.

ويشهد المعرض الذي يفتح أبوابه السبت 7 أبريل، من 12 ظهراً، ولغاية العاشرة مساء، مشاركة أكثر من 500 عارض من أبرز الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات.