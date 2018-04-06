بكين تشكو واشنطن إلى منظمة التجارة العالمية

شعار منظمة التجارة العالمية على مقرها في جنيف

الشارقة 24 – أ ف ب:

قدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من الصين، التي تتهمها الإدارة الأميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وقالت المنظمة: "طلب وفد الصين إجراء مشاورات مع واشنطن فيما يتعلق بالرسوم المقترحة، وإجراءات ستطبّقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات، ومنها الآلات والإلكترونيات المصنّعة في الصين".

و"طلب إجراء مشاورات"، هي الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.