بسبب الرسوم الجمركية

بكين تشكو واشنطن إلى منظمة التجارة العالمية

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 1:30 ص
  • شعار منظمة التجارة العالمية على مقرها في جنيف
    شعار منظمة التجارة العالمية على مقرها في جنيف
على خلفية خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على صادرات الصين، قدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس.
الشارقة 24 – أ ف ب:
 
قدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من الصين، التي تتهمها الإدارة الأميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.
 
وقالت المنظمة: "طلب وفد الصين إجراء مشاورات مع واشنطن فيما يتعلق بالرسوم المقترحة، وإجراءات ستطبّقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات، ومنها الآلات والإلكترونيات المصنّعة في الصين". 
 
و"طلب إجراء مشاورات"، هي الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.