العجز التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 9 أعوام

الشارقة 24 – أونا:

ارتفع العجز التجاري الأميركي في شهر فبراير الماضي، إلى أعلى مستوى له في نحو تسعة أعوام، مع ارتفاع الصادرات والواردات إلى مستويات قياسية، فيما تقلص العجز مع الصين كثيراً.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان لها: إن العجز التجاري زاد 1.6%، إلى 57.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008.

ووفقاً لأرقام الوزارة، فإن العجز التجاري وهو الفرق بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه في الأسواق الخارجية، زاد للشهر السادس على التوالي إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، حيث بلغت صادرات السلع والخدمات رقماً قياسياً بقيمة 204.4 مليار دولار، فيما سجلت الواردات رقماً قياسياً كذلك بلغت قيمته 262 مليار دولار.

وتأتي أنباء زيادة العجز التجاري، في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية هزت الأسواق المالية العالمية، وأثار المخاوف بين المصدرين الأميركيين للصين.

وتراجع عجز تجارة السلع مع الصين، من 36 مليار دولار في يناير إلى 29.3 مليار دولار في فبراير.