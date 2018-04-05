الأخضر يُزين بورصات السعودية والبحرين وعُمان الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.30%، لتقفل عند مستوى 3091.15 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات، بينما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 1.04%، لتقفل عند مستوى 7953.36 نقطة، وسط ارتفاع لغالبية القطاعات.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.02%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1282.90 نقطة، وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات، لتقفل عند مستوى 4798.90 نقطة بأرباح نسبتها 0.09%، في حين تراجع مؤشر السوق الأردنية العام، بنسبة 0.02% ليستقر عند مستوى 2217.12 نقطة، بضغط من القطاع المالي.

السوق الإقفال التغير دبي 3091.15 %0.30 سالب السعودية 7953.36 %1.04 البحرين 1282.90 %0.02 عمان 4798.90 %0.09 الأردن 2217.12 %0.02 سالب

سوق دبي تختتم الأسبوع على تراجع

تراجعت سوق دبي في تعاملات الخميس، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، في ظل عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.78 نقطة أو ما نسبته 0.25%، ليقفل عند مستوى 3083.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 140.1 مليون سهم بقيمة 238.9 مليون درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.22%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار والخدمات المالية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.98%.

محطة خضراء للسوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً، في تعاملات جلسة الخميس، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7953.36 نقطة، رابحاً بواقع 81.69 نقطة أو ما نسبته 1.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 229.7 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 128 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.28%، في المقابل سجل الإعلام أعلى نسبة تراجع بواقع 0.45%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.40%.

وسجل سعر سهم سبكيم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.80%، وصولاً إلى سعر 22.98 ريال، تلاه سهم إكسا التعاونية بنسبة 4.69%، وصولاً إلى سعر 28.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45%، وصولاً إلى سعر 9.79 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي بنسبة 2.52%، وصولاً إلى سعر 29.00 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات، بواقع 41.4 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 36.5 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات، بواقع 965.3 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 767.6 مليون ريال.

أرباح طفيفة في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم من قطاعي الفنادق والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1282.68 نقطة، رابحاً بواقع 0.22 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1 مليون سهم بقيمة 213 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 20.20 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.01 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.86 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76%، وصولاً إلى سعر 0.110 دولار، تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 1.00%، وصولاً إلى سعر 0.505 دينار، وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09%، وصولاً إلى سعر 0.100 دينار، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 0.97%، وصولاً إلى سعر 0.204 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات، بواقع 604.6 ألف سهم، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 145 ألف سهم.

قطاع الصناعة يحد من ارتفاع السوق العمانية

ارتفعت السوق العُمانية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.3 نقطة أو ما نسبته 0.09%، ليقفل عند مستوى 4798.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال، نفذت من خلال 864 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.27%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، وارتفع سعر سهم بنك صحار بنسبة 2.10%، وصولاً إلى سعر 0.146 ريال، تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 1.46%، وصولاً إلى سعر 0.139 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بنسبة 6.91% وصولاً إلى سعر 0.458 ريال، تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية بواقع 5.52%، وصولاً إلى سعر 0.992 ريال، واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.8 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش إس بي سي عمان بواقع 3.5 مليون سهم، واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 424.4 ألف ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 372.3 ألف ريال.

تراجع طفيف في السوق الأردنية بضغط من قطاع المال

سجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً، في تعاملات جلسة يوم الخميس، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.02%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2217.12 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون دينار، نفذت من خلال 2660 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة، واستقرار أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33%، وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.14%، وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.40%، وصولاً إلى سعر 1.50 دينار، تلاه سهم الشراع للتطوير العقاري والاستثمار بنسبة 4.76%، وصولاً إلى سعر 1.00 دينار.