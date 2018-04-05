مبيعات الذهب في الدولة تتراجع 20% خلال الربع الأول من 2018

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد تجار سوق الذهب والمجوهرات أن مبيعات التجزئة في الإمارات تراجعت بنسبة 20% في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب تذبذب الأسعار العالمية وضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في أسواق الدولة منذ بداية عام 2018، وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب النسبي مع بحث صناديق الاستثمار العالمية عن ملاذ آمن لأصولها في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال سالم الشعيبي صاحب "سالم الشعيبي للمجوهرات": إن مبيعات سوق الذهب في الإمارات هبطت 20% في الربع الأول من العام الجاري 2018 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك لعدة أسباب منها تذبذب الأسعار العالمية، وكذلك ضريبة القيمة المضافة، وحالة الترقب من المستهلكين، مشيراً إلى أنهم عملوا على تحمل هذه الضريبة في مجال المجوهرات عبر خصمها من الهامش الربحي، فيما لا يمكن تعميم هذه الخطوة على سوق الذهب بسبب الأسعار المرتبطة بالسوق العالمي، الذي يشهد تغيرات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وأشار الشعيبي، إلى أن المواطنين يشكلون 85% من العملاء في سوق الذهب، فيما النسبة الباقية تشمل المقيمين في الدولة والدول مجلس التعاون الخليجي، والسياح من دول العالم.

من جهته قال مازن حمزة مدير مبيعات الألماس في شركة روسيلا للمجوهرات، إن سوق الذهب والمجوهرات في الإمارات شهد حالة من الهدوء النسبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع طفيف على حجم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارجع أسباب هذا التراجع إلى عدة عوامل منها، حالة الترقب التي تسيطر على عملاء سوق الذهب والمجوهرات نتيجة تذبذب أسعار الذهب العالمي، وضريبة القيمة المضافة والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تنعكس على مختلف أسواق الذهب محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن نحو 80% من عملاء أسواق الذهب والمجوهرات في الإمارات هم من المواطنين والمقيمين في الدولة.

ورغم ذلك فان بعض التجار يأملون في تحسن المبيعات في الأشهر القادمة مع اقتراب موسم الزواج التقليدي خاصة وأنه تقليد لا يمكن التخلي عنه حتى في ظل الركود، وهناك اتجاه آخر يعلق عليه التجار آمالهم وهو أقدام المستهلكين على شراء الذهب كاستثمار.