إقبال لافت على معرض "الساعات والمجوهرات"

الشارقة 24:

أكد عارضون مشاركون في "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018" الذي تتواصل فعاليات دورته الـ 44 في مركز إكسبو الشارقة لغاية السبت 7 أبريل الجاري، على أهمية الحدث كمنصة إقليمية لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات.

وشهد المعرض منذ انطلاقته يوم الثلاثاء الماضي إقبالاً لافتاً من التجار والزوار للاستفادة من العروض النوعية والجوائز القيمة التي تضاعفت في هذه الدورة مقارنة مع الدورات السابقة، حيث تتضمن سحب يومي على نصف كيلوغرام من الذهب بالإضافة إلى سحب على سيارة "BMW" في اليوم الأخير من المعرض وذلك مقابل كل عملية شراء بقيمة 500 درهم، وسط مشاركة نخبة واسعة من أهم الشركات والعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

أثر إيجابي

وأشاد عدد من العارضين بتميز المعرض الذي يقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأثره الإيجابي على نمو أعمالهم وتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة، معربين عن شكرهم لمركز إكسبو الشارقة على حسن التنظيم والخدمات اللوجستية والفنية والإعلامية التي يقوم بها المركز للترويج لشركاتهم من خلال الحملات الإعلانية التي يستهدف فيها جميع شرائح المشترين والمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات والساعات.

وأثنى عارضون على الجهود التي يقوم بها القائمون على المركز عبر الترويج الفاعل لمعرض الساعات والمجوهرات ومن خلال جذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودورهم في التعريف بما تعرضه الشركات من مصوغات ذهبية، وهو ما ينعكس في كل دورة من خلال مستوى إقبال الزوار المرتفع من جانب التجار وعامة الجمهور.

وأكد سالم الشعيبي صاحب "مجوهرات الشعيبي" الإماراتية، حرص شركته على المشاركة بانتظام في معرض الساعات والمجوهرات منذ انطلاق دورته الأولى، وقال: إن مجوهرات الشعيبي لم تغب عن أي دورة من دورات المعرض لأنه الحدث الإقليمي الأهم بالنسبة لشركتنا نظراً لما يتيحه من فرص لعرض أحدث مشغولاتنا وبناء الشراكات مع التجار والفاعلين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى إمكانية البيع المباشر حيث يحظى المعرض بإقبال لافت من الجمهور للاستفادة من العروض الفريدة والمغرية التي يطرحها المركز.

وأضاف الشعيبي: "أعتقد أن المشاركة في هذا المعرض لم تعد خياراً أمام الشركات التي تتطلع إلى تطوير أعمالها وعقد الشراكات والترويج لمشغولاتها بل حاجة وضرورة، خاصة وأن المعرض بات مقصداً للشركات العالمية ولأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين والمستهلكين، ولعل حجم المشاركة التي وصلت إلى 500 شركة وعلامة تجارية دليل واضح على ذلك".

من جهتها، نوهت روهان نارنج مدير عام شركة " هازوريل ليجسي" من الهند، بدور مركز إكسبو الشارقة في إتاحة منصة إقليمية تسمح للشركات والعلامات التجارية من مختلف دول العالم بعرض مشغولاتها من المجوهرات والذهب أمام التجار من مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وعامة الزوار، مشيرة إلى أن شركتها تشارك للمرة الثانية في فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لإطلاق أحدث تشكيلات علامة "هازوريل" من المجوهرات ذات التصاميم العصرية التي تواكب أحدث خطوط الموضة العالمية وتلبي تطلعات الجمهور لاقتناء مشغولات ذهبية ومجوهرات فريدة ومميزة وذات جودة واتقان.

أحدث الابتكارات

من جانبه، قال أيمن حبش المدير التنفيذي لمصنع "كنز الصحراء" للذهب والمجوهرات من المملكة العربية السعودية، إن القائمين على المعرض أدخلوا تعديلات إيجابية جداً على المعرض وجاذبة للجمهور وخاصة في الجانب المتعلق بالمبادرات الترويجية للحدث من خلال إتاحة الفرص للجمهور للفوز بجوائز قيمة من ذهب ومجوهرات بالإضافة إلى السحب على سيارة فخمة، بالإضافة إلى التحسينات التي لمسناها على صعيد الإجراءات وفواتير الشراء وديكورات منصات العرض وتوسعة الممرات، وأضاف حبش: "نحن مرتاحون لتجديد مشاركتنا في هذا الحدث الرائد والسلس والميسر على مستوى المنطقة"، مؤكداً أن توقيت المعرض مناسب جداً لشركات القطاع لأنه يعقد قبل فترة قصيرة من بدء الإجازات وموسم الأعراس، لافتاً إلى أنه من خلال مشاركته المتكررة في المعرض لاحظ أن الحدث يستقطب الزوار والتجار من مختلف دول الخليج والمنطقة.

بدوره، قال كيث شان مسؤول مبيعات في شركة "بيرفكت جوليري" التي تشارك تحت مظلة جناح هونغ كونغ، نتعامل مع نخبة من التجار في دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، ويشكل معرض الساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة محطة اللقاء الدورية معهم لعرض أحدث ابتكارات شركتنا في مجال الذهب والألماس والمجوهرات، كما يعتبر هذا الحدث المميز فرصة لنا للالتقاء مع متعاملين وشركاء جدد وكذلك التعريف بعلامتنا التجارية أمام أكبر شريحة من عامة الزوار من محبي اقتناء المجوهرات عالية الفخامة وذات اللمسات الفنية والإبداعية، مشيداً بمستوى الخدمات التي يوفرها إكسبو الشارقة وأثره على نمو أعمال شركته.

الذهب التراثي العربي

من جانبه، قال قاسم صالح اليافعي الرئيس التنفيذي لمصنع "مجوهرات بازلت" الذي يعتبر أحد أكبر مصانع الذهب والألماس في دولة الإمارات، "إن شركتنا تحرص على المشاركة في جميع دورات معرض الساعات والمجوهرات في مركز إكسبو، باعتباره من أفضل المعارض على مستوى المنطقة بالنسبة لشركتنا، معتبراً أن الإقبال في الأيام الثلاثة الأولى جيد جداً"، مضيفاً أن "بازلت" تحرص على تقديم العديد من العروض والحسومات لزوارها في المعرض وتركز خلال على عرض أحدث تصميمات أطقم الألماس والذهب التراثي العربي كالبحريني والكويتي، بالإضافة إلى تشكيلة من الساعات من أشهر العلامات التجارية العالمية، وأشاد اليافعي بالدورة الـ 44 التي تتميز بتسهيلاتها الكثيرة واتساع مساحات المعرض وجودة الخدمات ووفرة الجوائز الجاذبة للزوار.

من جهتها، قالت جمانة عازار من "مجوهرات عازار" من لبنان، "نحن نشارك في معرض الساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة منذ السنوات الأولى على انطلاقته، أي منذ ما يقارب 18 عاماً، فهو المعرض الأكثر تميزاً واهمية على مستوى المنطقة، مشيدة بمستوى الخدمات والتسهيلات التي يوفرها المركز والتطور الدائم في أنشطته الترويجية التي تستهدف استقطاب مزيد من الزوار.

ويشهد المعرض الذي يفتح أبوابه يوم الجمعة 6 أبريل من الثالثة عصراً ولغاية 11 قبل منتصف الليل، ويوم السبت 7 أبريل من 12 ظهراً ولغاية العاشرة مساءً، منافسة قوية بين الأجنحة الوطنية المشاركة وأبرز صناع ومصممي الساعات والمجوهرات وأشهر العلامات التجارية العالمية، حيث يضم أكثر من 500 عارض من أبرز الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها الهند وهونغ كونغ وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلند ولبنان، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية.