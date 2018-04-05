توقعات بارتفاع حيازة "المركزي" من الذهب إلى 9 ملايين طن في 2018

الشارقة 24 – وام:





في مؤشر إلى أن مصرف الإمارات المركزي سيواصل زيادة حيازته من المعدن الأصفر خلال الشهور المقبلة، توقع تقرير لوزارة الاقتصاد، ارتفاع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 9 ملايين طن خلال العام 2018، بنمو نسبته نحو 19.5 في المائة مقارنة مع 7.53 طن في العام 2017.

وعادة ما تصنف حيازة المصرف المركزي ضمن رصيد العملات الأجنبية التي يملكها، حيث يمكن استخدامه كعملة للتداول، إلى جانب ما لديه من سلة عملات أجنبية وذلك بالإضافة إلى أهداف أخرى.

وكان مصرف الإمارات المركزي باع كل ملكيته من المعدن الأصفر قبل العام 2015، ثم عاد مجدداً لتكوين رصيد من الذهب في العام 2015، إضافة إلى سلة احياطياته من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار وغيره من العملات الأخرى.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات، فإن قيمة رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية بلغ نحو 1.17 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 1.152 مليار درهم في شهر ديسمبر من 2017.

يشار إلى أن أسعار الذهب الذي يوصف عادة بالملاذ الآمن للاستثمار في العالم، شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، فيما ينتظر أن تواصل الصعود العام الجاري نتيجة زيادة الإقبال على حيازته من الحكومات والمؤسسات والأفراد على حد سواء.