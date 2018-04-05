نيكي يغلق مرتفعاً وسط آمال بتجنب الصين وأميركا حرباً تجارية

الشارقة 24- رويترز:

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعد أن صعدت وول ستريت لتتعافى من موجة هبوط أطلقها تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع معظم القطاعات للصعود.

وربح المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.5 % ليغلق عند 21645.42 نقطة، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ 200 يوم البالغ 21359.22 نقطة.

وارتفعت وول ستريت بعد موجة بيع شهدتها في بداية التعاملات، أمس الأربعاء، في الوقت الذي انحسرت فيه المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن قال لاري كادلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإدارة تجري "مفاوضات" مع الصين وإنها لا تخوض حرباً تجارية.