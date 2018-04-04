وزارة تنمية المجتمع تعرض "قلادة" لتمكين "ذوات الإعاقة"

الشارقة 24:

شاركت وزارة تنمية المجتمع للمرة الأولى بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة، الذي افتتح تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، بجناحها الذي عرض مشروع قلادة العلامة التجارية الجديدة لإبداعات الفتيات من ذوات الإعاقة الذهنية في عالم المجوهرات، بهدف إبراز قدراتهن ومواهبهن الفنية أمام المجتمع وتعزيز اعتمادهن على الذات.

وقد اطّلع الشيخ خالد بن عصام القاسمي على عملية صنع وإنتاج مجوهرات قلادة بحضور الفتيات من ذوات الإعاقة الذهنية اللاتي قدمن ورشة عمل حية حول تصنيع الأحجار الكريمة، وقد شارك في مشروع قلادة 10 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 17-20 سنة.

وبهذه المناسبة قامت وزارة تنمية المجتمع بإطلاق صفحة تسويقية للقلادات المعروضة، ضمن الموقع الإلكتروني للوزارةwww.mocd.gov.ae ، كخطوة داعمة، للفتيات من ذوات الإعاقة الذهنية.