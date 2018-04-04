الأخضر يغطي بورصات المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة، الأربعاء، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.30% لتقفل عند مستوى 3091.15 نقطة وسط تباين أداء القطاعات. وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.92% لتقفل عند مستوى 7871.67 نقطة وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات. بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1282.68 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات لتقفل عند مستوى 4775.27 نقطة بأرباح نسبتها 0.53%. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.38% ليستقر عند مستوى 2217.57 نقطة.

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام وسط عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.24 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 3091.15 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 96.5 مليون سهم بقيمة 156.6 مليون درهم نفذت من خلال 1977 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.20% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.15% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.96% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.35%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.98% وصولاً إلى سعر 0.548 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بنسبة 1.59% وصولاً إلى سعر 0.833 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دي إكس بي انترتينمنتس أعلى نسبة تراجع بواقع 3.20% وصولاً إلى سعر 0.454 درهم تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 2.42% وصولاً إلى سعر 0.323 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 41.4 مليون درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 10.9 مليون دولار. واحتل سهم دي اكس بي انترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 14 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 13.7 مليون درهم

ارتفاع في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7871.67 نقطة رابحاً بواقع 71.90 نقطة أو ما نسبته 0.92%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 249.5 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 53 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.45% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.25%، في المقابل سجل تجزئة الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.40% تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.88% وصولاً إلى سعر 103.0 ريال تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 7.27% وصولاً إلى سعر 14.46 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 10.12 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 1.42% وصولاً إلى سعر 126.0 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 74.6 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 36.4 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 761 مليون ريال.

خسائر في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الفنادق والبنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1282.68 نقطة خاسراً بواقع 7.90 نقطة أو ما نسبته 0.61%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 862.2 ألف سهم بقيمة 160.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 121.21 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 25.12 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.87 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66% وصولاً إلى سعر 0.500 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.105 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 215.1 ألف سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 182.1 ألف سهم.

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.33 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليقفل عند مستوى 4794.61 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 1041 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.52% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%.

وارتفع سعر سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 4.07% وصولاً إلى سعر 0.128 ريال تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 3.57% وصولاً إلى سعر 0.029 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم النفط العمانية للتسويق أعلى نسبة تراجع بنسبة 9.93% وصولاً إلى سعر 1.315 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 7.08% وصولاً إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.6 مليون سهم تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 4.3 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان بواقع 507.7 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.38% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2217.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 2206 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.58% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.27%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم البنك التجاري الأردني بنسبة 5.45% وصولاً إلى سعر 1.04 دينار.