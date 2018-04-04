"الاقتصاد" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أنغولا

الشارقة 24:

بحث سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع جانيو كوري فيكتور وزير الدولة للجيولوجيا والمعادن بحكومة أنغولا، والوفد المرافق له، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

حضر اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، سعادة أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعائشة الكبيسي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومريم الهاشمي مديرة عملية كيمبرلي بمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من المسؤولين من جهات ومؤسسات حكومية في أنغولا من أعضاء الوفد الزائر إلى الدولة.

تناول اللقاء مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات التعدين بالتركيز على قطاع الألماس وسبل تطوير شراكات تخدم رؤية أنغولا في تحقيق قيمة مضافة من إنتاج الألماس بدلاً من تصدير الخام في صورته الأولية، كما تم مناقشة جوانب التعاون المطروحة في مجالات شملت الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار.

أيضاً تم استعراض تجربة الإمارات في التحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع، وأبدى الجانب الأنغولي رغبته في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فيما بين البلدين للاستفادة من التجربة الاقتصادية الغنية لدولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بتطوير وتهيئة بيئة الأعمال وتطوير مشاريع تنموية رائدة والتحول إلى وجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال.

إلى ذلك، قدم الجانب الأنغولي الدعوة لتنظيم وفد تجاري واستثماري من الإمارات للاطلاع عن قرب على بيئة الأعمال في أنغولا وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، على حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الاقتصادات الإفريقية الواعدة، مشيراً إلى أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الوجهات على خريطة التعاون الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن أنغولا من بين الدول التي تحمل فرص واعدة للنمو في ظل تمتعها بتوافر العديد من المواد الخام والموارد الطبيعية الغنية، مشيرا إلى أهمية تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات بين البلدين للعمل على استكشاف الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الإمارات تحرص على تنويع استثماراتها بالخارج بما يخدم رؤيتها الاقتصادية وأهدافها التنموية، حيث تركز الاستثمارات الإماراتية بالخارج على مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية وإدارة الموانئ والطاقة والبتروكيماويات والمعادن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن تلك المجالات تحمل في العديد منها فرص للتعاون المشترك مع أنغولا خلال المرحلة المقبلة بالاستفادة من قدرات وإمكانيات الجانبين وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد آل صالح على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال اطلاعهم على التسهيلات والحوافز وطبيعة الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال بأسواق أنغولا وفرص التعاون المطروحة والتي تخدم أهداف البلدين وتدفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أفاق أكثر تقدماً.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم الإمكانات والفرص المتاحة، إذ سجل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام 2016، وهو ما يتطلب مزيد من الجهد والمبادرات من الجانبين لتحسين مستوى العلاقات التجارية الراهنة وتحقيق استفادة أفضل من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.