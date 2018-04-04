زايد للإسكان يكرّم شركاءه الاستراتيجيين

الشارقة 24:

بحضور معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وكبار الشخصيات وأكثر من 26 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، كرّم برنامج الشيخ زايد للإسكان شركاءه الاستراتيجيين خلال عام 2017 في حفل أقيم بدبي.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج إن رحلة نجاح البرنامج المتواصلة تتحقق دائماً بوجود شركاءها الاستراتيجيين كداعم أساسي لهذا النجاح، وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، وإسهامهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها وتسهيل الإجراءات المرتبطة به، لافتاً إلى أن البرنامج يعمل دوماً على تعزيز سبل التعاون المثمر والعمل المشترك مع جميع الشركاء بهدف تحقيق الأهداف المشتركة من خلال دعم الاستقرار السكني للمواطنين، والذي بدوره يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وتخلل الحفل عرض مرئي حول إنجازات البرنامج على المستويات الإدارية والتشغيلية والخدماتية كما سلط العرض الضوء على دور شركاء البرنامج في تعزيز مسيرته الناجحة والمتمثلة في تقديم الدعم السكني للمواطنين، وتنفيذ أحياء سكنية متكاملة المرافق وفق استراتيجية وتوجهات القيادة الرشيدة في إسكان المواطنين والرامية إلى تحقيق الاستقرار والسعادة للمواطنين.

وكرّم معالي رئيس مجلس الإدارة وسعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج 26 جهة حكومية وخاصة من شركاء البرنامج، وأثنى على جهود شركاء البرنامج من خلال الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية المبرمة والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم ليظهر ذلك جلياً في صورة مشرفة للمشاريع السكنية المنجزة، والتي يفتخر بها البرنامج ويثني عليها نتيجة دعم الشركاء الحقيقي لها.