"ريكستون" تطلق أكبر مصنع لـ "LED" في الشارقة

الشارقة 24:

كشفت "ريكستون للتقنيات" الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصميم وتصنيع مصابيح "LED"، عن عزمها افتتاح أكبر منشأة لتصنيع مصابيح "LED" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن مقرها في المنطقة الحرة بمطار الشارقة.

كما تعتزم "ريكستون" وهي الذراع الصناعية لـ "كينجستون القابضة" إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، تدشين أحدث مختبر رقمي في المنطقة متخصص بتقنيات مصابيح "LED" ضمن منشأتها الجديدة.

ويعكس المشروع الجديد الذي يُعتبر وحدة صناعية فائقة التطور، التزام "ريكستون" بتقديم منتجات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة بما ينسجم مع مبادرات الاستدامة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وهو يُشكل قفزة نوعية للشركة في مجال تصميم وتصنيع مصابيح "LED" التي تركز على الكفاءة في استهلاك الطاقة والاستدامة وخفض تكاليف العمليات التشغيلية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المنشأتان الجديدتان اللتان بلغ حجم الاستثمار فيهما أكثر من 60 مليون درهم إماراتي، خلال احتفال رسمي يقام، الإثنين، التاسع من إبريل الحالي، ويحضره الشخصيات الرسمية ومجتمع الأعمال في الدولة وإمارة الشارقة وممثلي وسائل الإعلام.