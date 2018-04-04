انتعاش الليرة السورية مع تزايد الثقة بعد مكاسب الجيش قرب دمشق

الشارقة 24 – رويترز:

قال مديرو استثمار ومتعاملون إن الليرة السورية انتعشت في الأيام العشرة الماضية مدعومة بتحسن الشعور العام بعد المكاسب التي حققها الجيش بالسيطرة على جيب رئيسي للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق.



وقال متعاملون إن سعر صرف الليرة أمام الدولار بلغ 425 ليرة، أمس الثلاثاء، وهو أقوى معدل للعملة السورية منذ نوفمبر، عندما استعادت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وحلفاؤها مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات من أيدي تنظيم "داعش".

وهذه أكبر وأهم مدينة في شرق روسيا وهي مركز إنتاج النفط بالبلاد.

وزادت الليرة من مكاسبها في اليومين الأخيرين حيث وصل سعر الصرف إلى 446 ليرة مقابل الدولار، الإثنين، وبلغ السعر عند الافتتاح 410، أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع إلى 425 مقابل الدولار بعد أن كانت 470 قبل 10 أيام.