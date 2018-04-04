الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 3100.39 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.



وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 7799.77 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.



بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1290.58 نقطة.



فيما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات لتقفل عند مستوى 4775.27 نقطة بأرباح نسبتها 0.53%.



وأخيرا تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.34% ليستقر عند مستوى 2209.19 نقطة، بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات.



السوق الإقفال التغير دبي 3100.39 %0.21 سالب السعودية 7799.77 0.21% البحرين 1290.58 0.31% سالب عمان 4775.27 %0.53 الاردن 2209.19 0.34% سالب







تراجعات في سوق دبي



تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام في ظل عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.56 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 3100.39 نقطة.



وقام المستثمرون بتناقل ملكية 72 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون درهم نفذت من خلال 1644 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.19% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.18% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة.



محطة خضراء في السوق السعودية



سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7799.77 نقطة رابحاً بواقع 16.29 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 224 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 76 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع النقل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.23% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.18%، في المقابل سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.66% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%.



تراجع آخر للسوق البحرينية



تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1290.58 نقطة خاسراً بواقع 4.06 نقطة أو ما نسبته 0.31%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 609 ألف سهم بقيمة 265.2 ألف دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 19.40 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.96 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.



السوق العمانية تواصل ارتفاعها



ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 25.12 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليقفل عند مستوى 4775.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 37.7 مليون سهم بقيمة 6 مليون ريال نفذت من خلال 1506 صفقات.



وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.84% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.68%.



مؤشر السوق الأردنية يتراجع



سجلت السوق الأردنية هبوطاً، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2209.19 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون دينار نفذت من خلال 2930 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 46 شركة واستقرار لأسعار أسهم 35 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.16%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.87%.