ارتفاع أسعار النفط بدعم من أسواق الأسهم الأميركية

الشارقة 24 - د ب أ:



ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بدعم من صعود أسواق الأسهم الأميركية، والتعافي الفني للخام، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية بنحو عام، لكن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لا تزال دون 70 دولاراً للبرميل.



وزادت عقود برنت 48 سنتاً أو 0.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.12 دولار للبرميل، بعدما هبطت حوالي أربعة في المئة يوم الإثنين، في أكبر تراجع لها منذ يونيو.



وصعد خام برنت فوق 71 دولاراً الأسبوع الماضي، مقترباً من أعلى مستوياته هذا العام.



وصعدت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأميركية، الثلاثاء، قبل صدور بيانات مخزون النفط الأميركي، من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.



ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسهم ارتفاعاً في تعاملات هادئة نسبياً.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، بمقدار 53 سنتاً، أي بنسبة 84ر0% إلى 54ر63 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.



في الوقت نفسه، قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، إن روسيا ستلتزم تماماً بما هو مطلوب منها لكبح إمدادات الخام في الأسواق العالمية، كجزء من اتفاقها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بهذا الشأن.