"المالية المركزية" بالشارقة تنظم ورشة حول "ضريبة القيمة المضافة"

الشارقة 24:



مواصلة لجهودها في تعريف موظفي الإدارات المالية، في الجهات الحكومية، بأحدث القوانين والتشريعات، نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بمقرها الرئيسي، الإثنين، ورشة تعريفية حول إعداد الإقرار الضريبي والتقارير الضريبية، وآلية استرداد ضريبة القيمة المضافة، والطرق والوسائل المتاحة لدفع الضريبة، وغيرها من المواضيع التي تسهل تطبيق النظام الضريبي بهذه الجهات.



وقال الدكتور فلاح الحسيني، مستشار الدراسات والأبحاث في دائرة المالية المركزية: "تشكل مثل هذه الورش التدريبية أحد أهم جهودنا للتعريف بأحدث القوانين والتشريعات المالية، بين موظفي الإدارات المالية في الجهات الحكومية بالشارقة، من أجل ضمان الالتزام بهذه الأنظمة، وزيادة كفاءة تطبيقها، وتحقق الخدمة الأمثل للمتعاملين، بما يحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، ويسهم في تعزيز المنظومة المالية لحكومة الشارقة".



وقدم الورشة الدكتور فلاح الحسيني، بمشاركة هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، وأروى العويس، مدير إدارة الحسابات، حيث قدموا للحضور، وعددهم نحو 130 موظفاً، شرحاً تفصيلياً حول ضريبة القيمة المضافة، وتعريفها، إضافة إلى ضريبة المدخلات، وضريبة المخرجات، والضريبة القابلة للاسترداد، والضريبة المستحقة للدفع، والفترة الضريبية، والفاتورة الضريبية، إضافة إلى تعريفهم بالإشعار الدائن الضريبي ومفهوم الاسترداد الضريبي.