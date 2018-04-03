خالد المدفع: "الساعات والمجوهرات" يعزز مكانة الشارقة السياحية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "انطلق اليوم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018 في مركز إكسبو في دورته الـ 44، ويعد هذا المعرض من أهم المعارض على مستوى المنطقة، ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من داخل وخارج الدولة، ويدعم القطاع السياحي والاقتصاد كذلك، ويستمر هذا المعرض حتى 7 أبريل الجاري.

وأضاف تعد الشارقة وجهة رئيسية لتنظيم المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، ما يخدم الإمارة في تعزيز مكانتها على خريطة العالم الاقتصادية والسياحية.