سيف المدفع: 500 عارض يصيغون نجاح معرض "الساعات والمجوهرات"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، "افتتحنا اليوم فعاليات الدورة الـ 44 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018 الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته لغاية 7 أبريل الجاري بمشاركة نخبة واسعة من أهم الشركات والعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

وأضاف أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض، يواصل نجاحاته وحضوره المتنامي واستقطابه لأهم المصنعين والمصممين والعلامات التجارية من مختلف دول العالم، محافظاً على صدارته كأحد أهم الأحداث من نوعه على مستوى المنطقة، مستفيداً من جودة الخدمات التي يقدمها مركز إكسبو الشارقة للعارضين، ومن ارتفاع الطلب على الذهب والمجوهرات والساعات باعتبارها من الهدايا ذات القيمة الاقتصادية، وكذلك من الإقبال المتزايد من جانب الزوار للاستفادة من العروض المغرية والجاذبة وفرص الربح الوفير التي يمنحها للمستهلكين الراغبين بشراء الذهب والمجوهرات لأغراض الزينة أو الاحتفاظ بها.

واعتبر المدفع أن نجاح المعرض يستند إلى قوة ومتانة سوق الذهب في دولة الإمارات التي تُعتبر من أهم الدول المصدّرة للذهب، عدا عن احتلالها مرتبة متقدمة عالمياً لجهة متوسط استهلاك الفرد من الذهب وخاصة في ضوء ارتفاع القوة الشرائية وتنوع الجنسيات المقيمة على أرضها، وارتفاع معدل استمرار الشركات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات في الدولة، إلى جانب فرادة القطاع السياحي في الإمارات وتعدد المهرجانات التجارية التي تقام في مختلف مدن الدولة على مدار العام، داعياً التجار والزوار إلى زيارة المعرض للتعرف على آخر خطوط الموضة والابتكارات والتصاميم في مجال الساعات والمجوهرات والدخول في السحوبات على الجوائز القيمة التي يطرحها المعرض في دورته الجديدة.