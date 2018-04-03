عبد الله العويس: "الساعات والمجوهرات"... حدث اقتصادي بامتياز

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن معرض الساعات والمجوهرات بات من الأحداث الاقتصادية الثابتة على جدول فعاليات مركز إكسبو الشارقة السنوية، في ضوء نجاحه المتواصل على مدى الأعوام الماضية في كسب ثقة أهم الفاعلين بهذه الصناعة على المستوى العالمي واستقطاب أشهر العلامات التجارية في هذا المجال، باعتباره الحدث الأبرز والأكبر من نوعه الذي يلبي احتياجات التجار والمستهلكين في مختلف أسواق المنطقة التي تتمتع مجتمعاتها بقدرة شرائية عالية مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وأعرب سعادته عن حرص غرفة الشارقة على دعم وتمكين مركز إكسبو الشارقة من مواصلة نجاحاته في تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية الرائدة التي تحظى برضا مجتمعات الأعمال في الدولة والمنطقة، وتسهم بتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي إقليمي يستقطب الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم ويتيح لها تأسيس المشاريع الواعدة والتوسع بأسواق المنطقة وعقد الصفقات وإبرام الشراكات الاستراتيجية، مستفيدة من المزايا الفريدة التي توفرها الإمارة والتسهيلات التي تقدمها مختلف مؤسساتها الحكومية.