رجال أعمال يُشيدون بجهود غرفة الشارقة لتفعيل دور مجالسهم

الشارقة 24:

أشاد رؤساء وممثلو مجالس الأعمال في الدولة بحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تفعيل دور مجالس الأعمال في الدولة، ومبادرتها إلى إطلاق فعاليات نوعية تعزز التفاعل بين أعضاء هذه المجالس ومختلف المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال المحلية.

وثمّن مسؤولو مجالس الأعمال نتائج وتوصيات "الملتقى الثاني لمجالس الأعمال 2018"، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها، الإثنين، بمشاركة ممثلي أكثر من 25 مجلس عمل من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدين على أهمية الجولة الميدانية التي أعقبت الملتقى وشملت عدداً من المعالم الحضارية الرئيسية في مدينة الشارقة.

وأثنى رؤساء وأعضاء مجالس العمل على ما وفره الملتقى الذي عقد تحت شعار "ملامح مستقبل قطاع الأعمال في الشارقة"، والجولة الميدانية من معلومات حول عدد من أبرز المشاريع الرائدة في الشارقة التي تعكس جانباً من وجهها الحضاري وواقعها الثقافي والأكاديمي والاقتصادي والعمراني، معربين عن شكرهم للغرفة وتقديريهم لمساهمتها في إلقاء الضوء على ما تزخر به الشارقة من إمكانيات اقتصادية وثقافية وأكاديمية وسياحية، وحرصها الدؤوب على تعزيز العلاقات مع بلادهم ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتعاون البنّاء.

تنمية العلاقات

أثنى سودش أجراوال رئيس مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط، على جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومبادراتها الرامية إلى تطوير علاقاتها مع مجالس الأعمال في دولة الإمارات بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنمية العلاقات بين الشارقة ومختلف الدول وخاصة الهند، ولا شك أن هذه المبادرات المختلفة التي قامت بها الغرفة هي في الاتجاه الصحيح.

وقال أجراوال إن مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط، الذي أنشأته حكومة الشارقة يعتبر مثالاً يحتذى، حيث يعكس رؤية الشارقة التي تهدف لإقامة علاقات طويلة الأمد واتصالات تجارية فاعلة، موضحاً أن مركز التجارة الهندي يعمل منذ تأسيسه على تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الهند والإمارات من خلال الترويج لعلامة الهند التجارية في الإمارات وعلامة دولة الإمارات التجارية في الهند وخاصة علامة الشارقة.

وأشار إلى أن مركز التجارة الهندي قام بمساعدة ودعم من "غرفة الشارقة" بتسهيل تأسيس أكثر من 100 شركة في دولة الإمارات، إلى جانب دعمه واحتضانه لأكثر من 20 شركة، مضيفاً أن مركز التجارة الهندي وبدعم من غرفة الشارقة والجهات الحكومية المختلفة في الشارقة، يقوم بتنظيم فعالية "لقاء مع حكومة الشارقة"، وهي حدث تفاعلي يمكّن رجال أعمال من الهند من مقابلة المسؤولين في حكومة الشارقة، حيث تطّلع مختلف الإدارات على رؤية وخطط ومبادرات حكومة الشارقة المختلفة وقيادتها.

ودعا أجراوال غرفة الشارقة إلى مواصلة جهودها المثمرة وتنفيذ أنشطة تفاعلية مشابهة للملتقى والجولة تحت مظلتها حصرياً لرجال الأعمال الهنود، بحيث يمكن تعريفهم بمختلف المبادرات والقواعد والأنظمة الجديدة لممارسة الأعمال في الشارقة، معتبراً أن مبادرات غرفة الشارقة العديدة والمتنوعة والهادفة تعكس التزام الغرفة بدعم مؤسسات مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

حوار بنّاء

أكد كارل داولينج رئيس مجلس الأعمال الأسترالي في دبي، أن بناء علاقات التعاون والشراكة بين مجالس العمل المختلفة في دولة الإمارات يتطلب التواصل وتبادل الآراء والتعرف على المصالح والقواسم المشتركة، مُرحّباً بمبادرة غرفة الشارقة لتنظيم الملتقى الحواري والجولة الميدانية لرؤساء وممثلي مجالس العمل في دولة الإمارات كطريقة فعالة ومبتكرة لإقامة حوار بنّاء حول القضايا التي تواجهها مجالس الأعمال وأعضاؤها وكأسلوب راقي لعرض الخدمات المقدمة والتعريف بمجالات الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة.

نتائج إيجابية

من جهتها، وجّهت لمى جاسم بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي لدبي والإمارات الشمالية، رسالة شكر للإمارة "الباسمة" ولغرفة تجارة وصناعة الشارقة بشكل خاص على مبادرتها التعريفية "الطيبة"، مؤكدة أن مجالس الأعمال تنشد هذا النوع من روح التعاون، وأعربت عن أملها بأن تحقق المبادرة نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.

التعاون الاقتصادي

من جانبه، أشاد شايستا شهزاد رئيس مجلس الأعمال النيبالي في دبي والإمارات الشمالية، بمبادرة غرفة الشارقة بتنظيم ملتقى مجالس الأعمال والجولة الميدانية على أبرز المعالم الحضارية في إمارة الشارقة، مؤكداً أن غرف التجارة تستطيع أن تجمع جميع مجالس الأعمال تحت سقف واحد مما يساعد على التفاعل ويشجع عملية التعرف على الآخرين ويوفر فرصاً لتبادل المعلومات وتقديم الحوافز وتبادل الأفكار البناءة التي تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول.

وقال شهزاد إن مجلس الأعمال في أي بلد هو منظمة تتألف من أبرز رجال أعمالها، وهي تهدف بشكل رئيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والعلاقات التجارية الثنائية، حيث تم تأسيس مجالس الأعمال التجارية إيماناً بأن مساهمات مجتمع الأعمال في الخطاب العام والحوكمة تصب في المصلحة العامة لأعضائها، مضيفاً أنه يُمكن لغرف التجارة تقديم اقتراحات ومساعدة كبيرة في هذا المجال.

مناخ ملائم للأعمال

بدوره أعرب الفاضل عمر التوم رئيس مجلس العمل السوداني في الإمارات، عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة والدائمة لمجلس العمل السوداني ولرجال الأعمال السودانيين، وحرص سموه على دعم مجلس العمل السوداني وتمكينه من تفعيل دوره والمضي قدماً في تنفيذ خططه الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية العريقة بين السودان والإمارات عموماً والشارقة بشكل خاص، وبما يسهم في تحقيق المزيد من النهوض والازدهار لاقتصاد الدولة.

وقد تعرف رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال في الجولة التي رافقهم خلالها سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري المدير العام، على ما تم إنجازه من مشاريع في الفترة الماضية وما تم تحقيقه من نتائج في مسيرة الإمارة نحو صياغة وصناعة مستقبل قطاع الأعمال في إطار الرؤية الاقتصادية للشارقة الرامية إلى تعزيز بيئتها الجاذبة للاستثمارات في ظل ما تتمتع به من مزايا فريدة جعلت منها مركزاً رائداً لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.