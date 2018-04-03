"البنية التحتية" توقع 3 مذكرات تفاهم

الشارقة 24:

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، توقيع 3 مذكرات تفاهم مع جامعتي الإمارات وعجمان، فيما وقعت الثالثة مع شركة تطوير لإدارة الأصول والأنظمة، والتي تهدف إلى دعم منظومة عمل الوزارة، التي تمثل المضلة الاتحادية للبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدورها تنسجم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للبنية التحتية، الذي ينظم برعاية وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع توجيهات القيادة الحكيمة وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية الرامية لتعزيز منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من كافة الجهود لتحقق رؤية الإمارات 2021 بتصدر الدولة عالمياً في مجال البنية التحتية، ووصولاً لتحقيق "مئوية الإمارات 2071".

وقع المذكرات الثلاثة عن وزارة تطوير البنية التحتية سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، فيما مثل جامعة الإمارات سعادة الدكتور غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعن جامعة عجمان سعادة الدكتور عبد الحق بشير النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، بينما مثل شركة تطوير لإدارة الأصول والأنظمة سعادة المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس الإدارة.

في ذات السياق أكد سعادة وكيل الوزارة، أن المذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الوزارة وباقي الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بناء علاقات شراكة فعالة بهدف تحقيق مستويات عالية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات كافة الأطراف، لتطوير فهم مشترك للاحتياجات وتحديد الفرص وخلقها، والتعاون في التخطيط المستدام والاستراتيجي بما يضمن توفير بنية تحتية وشبكة طرق اتحادية عالية الكفاءة وآمنه لكافة مستخدمي الطريق.

كما لفت إلى أن مذكرتي التفاهم المتعلقتين بجامعتي الإمارات وعجمان تهدفان كذلك إلى تأييد المبادرات والبرامج والفعاليات المتعلقة بالابتكار، وتحديداً في كل مجالات التطوير العمراني وتشييد المباني وصناعات وتوريد مواد البناء ومشاريع البنية التحتية والتخطيط الحضري، وتعزيز أساليب الحياة المستدامة والتأكيد على أثر هذه الممارسات في تخفيض استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الدولة، بالإضافة إلى التعاون في دعم وتحفيز الابتكار وتعزيز الدراسات والبحوث وتبادل البيانات ونشر المعلومات في مجالات الاهتمام المشترك.

وأشار سعادة وكيل الوزارة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري إلى أن المذكرة المتعلقة بشركة تطوير تستهدف توفير خارطة طريق لتطوير إطار للتعاون والتدريب بين الطرفين لتمكين المشاركة في التقدم التكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير فهم مشترك في التخطيط المستدام وعمليات التنفيذ وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع لخدمة المجتمع بشكل أفضل وزيادة مستوى سعادة العملاء.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور غالب الحضرمي نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية على أهمية عقد مذكرة التفاهم مع وزارة تطوير البنية التحتية، والتي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة في إثراء التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة، وحرصها على تقديم الخدمات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة، وخلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي والجهات التنفيذية.

من جانبه قال سعادة الدكتور عبد الحق بشير النعيمي نائب مدير التطوير والاتصال في جامعة عجمان: "سعيدين نحن بتوقيع الاتفاقية مع وزارة تطوير البنية التحتية، والتي بدورها سوف تصب في منظومة تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف:" إن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجه الدولة للعمل كفريق عمل واحد لخدمة الصالح العام وتوطيد العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع عجلة النمو والتقدم نحو الأفضل، مشيداً بدور وزارة تطوير البنية التحتية ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ودعم منظومة البنية التحتية على مستوى الدولة، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021".

عبّر المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير لإدارة وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر العالمي للبنية التحتية في نسخته الأولى والذي تنظمه وزارة البنية التحتية، مؤكداً بأن قطاع البنية التحتية يعتبر واحداً من أهم القطاعات المساهمة في تسريع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البنية التحتية وشركة تطوير لإدارة وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية، ويتم بموجب مذكرة التفاهم تبادل التجارب والخبرات في المجالات التقنية والعملية في مجالات إدارة وتطوير منظومة الطرق والنقل والمرور على شبكة الطرق الاتحادية، وتطوير نظم النقل الذكية والبرامج الداعمة لها، كما ستسهم مذكرة التفاهم في تطوير فهم مشترك في التخطيط المستدام وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع لخدمة المجتمع بشكل أفضل وزيادة مستوى سعادة العملاء، بما يضمن توفير شبكة طرق اتحادية عالية الكفاءة وآمنة لكافة مستخدمي الطريق، وبما يعود بالنفع العام على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

في ذات السياق تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للبنية التحتية 2018، والذي افتتحه معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بحضور رفيع المستوى، حيث تطرق المتحدثون إلى أبرز المبادرات والمشاريع الابتكارية التي من شأنها دعم منظومة البنية التحتية.