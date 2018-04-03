بورصة وول ستريت تهبط بفعل مبيعات "التكنولوجيا"

عقوبات الصين تزيد أوجاع بورصة نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:



هوت الأسهم الأميركية الإثنين، مع فرار المستثمرين من أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف من تصاعد نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دفع المؤشرين ستاندرد آند بورز وداو جونز الصناعي للتراجع عن متوسطيهما المتحركين في 200 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2016 .



وبدأ أول أيام التداول للربع الثاني من العام، بموجة مبيعات واسعة ركزت على قطاعي التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية، بينما غطت خسائر لأسهم أمازون دوت كوم وتيسلا ومايكرسوفت، على إجراءات تجارية انتقامية كشفت الصين النقاب عنها الأحد.



وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت، منخفضاً 458.92 نقطة، أو 1.9 بالمئة، إلى 23644.19 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 58.99 نقطة، أو 2.23 بالمئة، ليغلق عند 2581.88 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 193.33 نقطة، أو 2.74 بالمئة، إلى 6870.12 نقطة.