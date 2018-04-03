بورصات المنطقة تتراجع في أدائها ضمن جلسة الإثنين











الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة، تراجعاً في أدائها في تداولات جلسة الإثنين، باستثناء السوق العمانية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.94% لتقفل عند مستوى 3106.95 نقطة وسط ضغط من أغلبية القطاعات.



كما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 7783.48 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات.



وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.65% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1294.64 نقطة.



وفي المقابل ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات لتقفل عند مستوى 4750.15 نقطة بأرباح نسبتها 0.27%.



وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.27% ليستقر عند مستوى 2216.75 نقطة، بضغط من قطاعي المال والصناعة.

السوق الإقفال التغير دبي 3106.95 % 0.94 سالب السعودية 7783.48 0.22 % سالب البحرين 1294.64 0.65 % سالب عمان 4750.15 % 0.27 الاردن 2216.75 0.27 % سالب

خسائر في سوق دبي



تراجعت سوق دبي وسط تراجع في أداء قطاعات السوق وسط تراجع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 29.41 نقطة أو ما نسبته 0.94% ليقفل عند مستوى 3106.95 نقطة.



وقام المستثمرون بتناقل ملكية 93.7 مليون سهم بقيمة 174.1 مليون درهم، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.75% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.00% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.28%.



السوق السعودية تستمر بتراجعها



سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7783.48 نقطة خاسراً بواقع 17.40 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 87 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.16% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.15%، في المقابل سجلت إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.04% تلاها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%.



السوق البحرينية تواصل تراجعها



تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1294.64 نقطة خاسراً بواقع 8.50 نقطة أو ما نسبته 0.65%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 335.5 ألف دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 16.52 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 25.6 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.



السوق العمانية ترتد مرتفعة



ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 12.98 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 4750.15 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 1361 صفقة.



وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.98% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.



قطاع الخدمات الرابح الوحيد بالسوق الأردنية



سجلت السوق الأردنية هبوطاً ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.27% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2216.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون دينار نفذت من خلال 2598 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لأسعار أسهم 43 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.43% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.