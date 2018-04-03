الدولار ينخفض مع تفاقم النزاع التجاري مع الصين

الشارقة 24 – رويترز:



انخفض الدولار الأميركي الإثنين، مواصلاً الهبوط أمام الين الياباني لثالث جلسة على التوالي، مع قيام الصين بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات أميركية، في تصعيد لنزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكانت أحجام التعاملات ضعيفة، مع إغلاق الأسواق الأوروبية الإثنين، بعطلة عيد القيامة.



وأكدت وزارة المالية الصينية، أن بكين فرضت رسوماً جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمئة على 128 من المنتجات الأميركية رداً على الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم.



وصرح باريش أبديايا مدير استراتيجية العملات في أموندي بايونير أسيت مانجمنت في بوسطن، بأن "الين والفرنك السويسري هما الفائزان الحقيقيان".



وبشكل عام، ينظر إلى العملتين اليابانية والسويسرية على أنهما من الأدوات الاستثمارية الآمنة، وكثيراً ما تصعدان على حساب الدولار في أوقات التوترات الجيوسياسية والمالية.