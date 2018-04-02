محمد المشرخ: الشارقة حريصة على تطوير بيئتها الاستثمارية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إن "الملتقى الثاني لمجالس الأعمال في الدولة 2018" الذي استضافته غرفة الشارقة في مقرها تحت شعار "ملامح مستقبل قطاع الأعمال في الشارقة"، سيساهم بتعزيز وجذب الاستثمارات إلى الإمارة، كونه يشكل فرصة هامة لتعريف المستثمرين بالتسهيلات والدعم الذي توليه القيادة الحكيمة لهم، وذلك بالتزامن مع الجولة الميدانية التي نظمتها الغرفة لرؤساء وأعضاء هذه المجالس في أرجاء مدينة الشارقة.

وأضاف لـ "الشارقة 24" إن إمارة الشارقة تتميز بحرصها الدائم على تعزيز وتطوير بيئتها الاستثمارية وكذلك بنيتها التحتية والتشريعية الحديثة التي تؤمن متطلبات المستثمر وتضمن نمو أعماله ونجاح مشاريعه، مشيراً إلى أن "مكتب استثمر في الشارقة" يقوم بدراسة الأسواق وتنظيم الزيارات التعريفية إلى الدول والأسواق المستهدفة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والتعريف ببيئة الاستثمار والحوافز التي تقدمها مختلف الهيئات الحكومية في الإمارة للمستثمرين الأجانب.

وأكد المشرخ أن دور المكتب لا يقف عند هذا الحد وإنما يتخطاه إلى تقديم الدعم للمؤسسات الراغبة بالاستثمار في الشارقة عبر تقديم كافة أشكال المشورة والمساندة وتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الاستثمارية الرائدة التي ترفع من نسبة رضا رجال الأعمال والمستثمرين وتسهم في سرعة ترخيص الشركات وإنجاز معاملاتها المختلفة، بموازاة دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في مختلف القطاعات بالشارقة.