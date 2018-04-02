"اقتصادية الشارقة" تُفعل خدمة "الدخول الذكي"

الشارقة 24:

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن إنجاز الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات لخدمة "الدخول الذكي"، ضمن مبادرة الدخول الموحد "Single Sign On"، التي من شأنها تمكين المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في الدولة من استخدام بيانات موحدة عند إجراء المعاملات الحكومية عبر الإنترنت، وذلك من خلال تسجيل الدخول مرة واحدة عبر الخدمة الجديدة.

حيث سيكون لكل شخص رقم تعريفي موحد، يمكن استخدامه لتسهيل إجراءات إتمام التعاملات الإلكترونية عبر الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المنضوية تحت منظومة الدخول الذكي، والوصول السهل إلى جميع الخدمات التي تقدمها بطريقة آمنة.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مشروع الربط مع خدمة الدخول الذكي "smart pass" يعد أحد المبادرات الهامة التي تبنتها الدائرة لتأسيس بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية وفق معايير دولية وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية في قطاع التنمية الاقتصادية وهو تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية.

ومن جانبه أكد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة، أن خدمة "الدخول الذكي" توفر الكثير من الوقت والجهد على الجهات الحكومية بما يخص تسجيل المتعاملين، حيث يمكنها من الحصول على بيانات المتقدّمين لخدماتها من خلال قاعدة البيانات الأساسية التي تتوفر من خلالها جميع المستندات والمعلومات اللازمة عن المتقدم مع المحافظة على الخصوصية وسرية المعلومات، إضافة إلى التعرف إلى صاحب المعاملة بطريقة ذكية والحصول على بياناته المدنية الأساسية من دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، فضلاً عن التقليل من فقدان المتعامل لاسم المستخدم وكلمة المرور لكل موقع إلكتروني، إذ باستطاعته الدخول مرة واحدة باستخدام ملف مستخدم واحد.

وأشار النقبي إلى أن الخدمة الجديدة تمكن المستخدم من الدخول باستخدام عنوان بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتحرك عوضاً عن اسم المستخدم.

وأوضح النقبي، أن المستخدمين سيتمكنون من الاستفادة من الخدمة المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال تسجيل بياناتهم عن طريق أجهزة التسجيل الذكية "أجهزة سمارت باس"، الموزعة في المراكز التجارية، ومحطات الوقود.

كما أن الخدمة ستمكن المتعاملين من الاستفادة من خدمات الجهات الاتحادية والمحلية ليتمكن المتعاملون من الاستفادة منها في جميع معاملاتهم الحكومية فضلاً عن إمكانية تعديل بياناتهم من خلال التطبيق، فيتم تعديلها لدى جميع الجهات الحكومية المرتبطة بالخدمة نفسها.