نظام "مانع" لمواجهة المنتجات الرديئة في الأسواق

الشارقة 24:

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أول ورشة على المستوى الاتحادي لجهات التفتيش والرقابة، بحضور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، للتوعية بنظام "مانع" الاتحادي لبلاغات المستهلكين عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات الإماراتية، من خلال توفير الرقابة على المنتجات غير الآمنة المتداولة في أسواق الدولة، وتوعية الجمهور بما تم ضبطه منها.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن هذا التدريب يعكس أبرز أشكال التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والجهات الحكومية المحلية على مستوى الدولة، وسيعزز مبدأ الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى تلك الجهات بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

من جهته، قال الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة "مواصفات"، إن النظام الذكي الذي سيتم توفيره بصورة مجانية على متاجر "أبل" و "أندرويد" سيتيح للمستهلكين والتجار قاعدة بيانات بأهم الدول التي يتم الاستيراد منها والمنتجات المعتمدة والآمنة بالنسبة للمستهلكين، مثل لعب الأطفال ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمنظفات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية والمنتجات البلاستيكية وغيرها والتي تتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية في الإنتاج والتصنيع والتخزين.