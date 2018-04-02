معرض "الساعات والمجوهرات" ينطلق الثلاثاء في "إكسبو الشارقة"

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تنطلق غداً الثلاثاء، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الـ 44 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات".

ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية 7 أبريل الجاري، أكثر من 500 شركة من أفضل مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية، وأصحاب أشهر العلامات التجارية العالمية في الذهب والألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها.

ويستضيف المعرض في دورته الحالية أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها الهند وهونغ كونغ وإيطاليا ولبنان وماليزيا وسنغافورة وتايلند، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا واليابان ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية والأردن والبحرين وتايوان، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية.

بدوره، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض الساعات والمجوهرات يعتبر أحد أكبر الأحداث الاقتصادية الدولية التي تستضيفها الإمارة والتي تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة.

وأضاف المدفع: "أن إكسبو الشارقة أصبح منصة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات في منطقة الشرق الأوسط، ومقصداً للشركات العالمية ولأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين والمستهلكين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة، خاصةً وأن إكسبو الشارقة هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنوياً".

ويتيح المعرض للجمهور إمكانية الشراء المباشر وسيوفر بدءاً من يومه الأول فرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة والدخول في سحوبات مغرية على نصف كيلوغرام من الذهب يومياً، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي سيتم في اليوم الأخير على سيارة (BMW) مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم وذلك تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

يُقام المعرض تحت رعاية "سالم الشعيبي للمجوهرات" الشريك البلاتيني للمعرض، وجريدة "الخليج تايمز" الشريك الإعلامي للحدث.

ويتوقع أن يسجل سوق الأحجار الكريمة والمجوهرات العالمي معدل نمو سنوي مركب يزيد على 7% حتى عام 2019 وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تيكساي للبحوث".

ويفتح المعرض أبوابه، غداً الثلاثاء الموافق 3 أبريل من الساعة 12 ظهراً لغاية 10 مساءً، ويوم الأربعاء الموافق 4 أبريل من الرابعة عصراً ولغاية 10 مساءً، ويوم الخميس الموافق 5 أبريل من 12 ظهراً ولغاية 11 قبل منتصف الليل، في حين يفتح يوم الجمعة الموافق 6 أبريل من الثالثة عصراً ولغاية 11 قبل منتصف الليل، ويوم السبت الموافق 7 أبريل من 12 ظهراً ولغاية العاشرة مساءً، وقد تم تخصيص وقت للنساء يوم الأربعاء من الساعة 12 ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.