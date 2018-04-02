"سيتي سنتر الشارقة" يفتتح التوسعة الجديدة بتصاميم عصرية

الشارقة 24:

افتتحت شركة "ماجد الفطيم، اليوم الإثنين، الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، توسعة "سيتي سنتر الشارقة"، التي تحقّق نقلة فارقة في تجربة التسوق بإمارة الشارقة عبر توفير تجربة تسوق شاملة ورحبة، وتحتضن التوسعة الجديدة 22 متجراً جديداً والعديد من مفاهيم المطاعم العائلية.

واستثمرت "ماجد الفطيم" 260 مليون درهم في توسعة "سيتي سنتر الشارقة"، الرامية لجعله من أكبر وجهات التسوق والتسلية والترفيه بالدولة، وتعزيز جاذبيته كوجهة مفضلة بين الأسر للتسوق وارتياد المطاعم وقضاء أوقات ممتعة معاً.

ولم يثمر المشروع الطموح عن زيادة المساحة الإجمالية القابلة للتأجير من 37.728 متراً مربعاً إلى 51.428 متراً مربعاً فحسب، بل شمل أيضاً تجديد مرافقه الداخلية والخارجية وتحديثها بما يسهم في إثراء تجربة مرتاديه.

وتشمل التصاميم العصرية الجديدة في "سيتي سنتر الشارقة" سقفاً زجاجياً يتيح تدفق الإنارة الطبيعية أثناء النهار، وكذلك إعادة تصميم المدخل للغرض نفسه ليشعر المتسوقون بالمزيد من الرحابة في أرجائه.

وعلى نحو موازٍ، تستوعب مواقف سيارات "سيتي سنتر الشارقة" 1426 سيارة بعد أن كانت سعتها الإجمالية قبل تدشين التوسعة 700 سيارة فقط.