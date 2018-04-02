بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 128 منتجاً أميركياً

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجاً أميركياً، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.



وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة، اليوم الإثنين، وهي تعادل قائمة بالتعريفات المحتملة نشرتها الصين في 23 مارس.