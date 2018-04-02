يبدأ السريان الإثنين

بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 128 منتجاً أميركياً

  • الإثنين 02, أبريل 2018 في 7:39 ص
رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب، بكين تعلن عن فرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجاً أمريكياً.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجاً أميركياً، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.
 
وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة، اليوم الإثنين، وهي تعادل قائمة بالتعريفات المحتملة نشرتها الصين في 23 مارس.