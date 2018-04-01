اللون الأحمر يغطي بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

تراجع أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، باستثناء سوق دبي حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.90% لتقفل عند مستوى 3136.36 نقطة وسط دعم جماعي من القطاعات، وفي المقابل تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.89% لتقفل عند مستوى 7800.88 نقطة وسط تباين أداء غالبية القطاعات، وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 1.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1303.14 نقطة، وفي المقابل تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاع المال لتقفل عند مستوى 4737.17 نقطة بخسائر نسبتها 0.76%، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.47% ليستقر عند مستوى 2222.73 نقطة بضغط من القطاع المالي.

سوق دبي ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الأحد وسط ارتفاع في أداء قطاعات السوق وسط ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 27.83 نقطة أو ما نسبته 0.90% ليقفل عند مستوى 3136.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 165.7 مليون سهم بقيمة 227.8 مليون درهم نفذت من خلال 1864 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.84% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.52%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.81% وصولاً إلى سعر 0.341 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 8.15% وصولاً إلى سعر 0.504 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 1.16 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.33% وصولاً إلى سعر 1.68 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 37.9 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 27.7 مليون درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 26.9 مليون درهم.





مؤشر السوق السعودية العام يتراجع 0.89%

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة يوم الأحد، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7800.88 نقطة خاسراً بواقع 69.99 نقطة أو ما نسبته 0.89%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 167.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 107 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.91% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.93%، في المقابل سجل إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.26% تلاه قطاع المواد الأساسية وقطاع الاتصالات بنسبة 1.12%.

وسجل سعر سهم ثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.38% وصولاً إلى سعر 32.30 ريال تلاه سهم أسيج بنسبة 6.40% وصولاً إلى سعر 18.28 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإسمنت السعودي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15% وصولاً إلى سعر 53.80 ريال تلاه سهم معادن بنسبة 3.94% وصولاً إلى سعر 52.60 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.5 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 25.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 730.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 528.4 مليون ريال.

تراجع السوق البحرينية بضغط ترأسه قطاع البنوك

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأحد، بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1303.14 نقطة خاسراً بواقع 15.26 نقطة أو ما نسبته 1.16%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 286.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 11.13 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الصناعة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 63.41 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.26 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرينية الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.63% وصولاً إلى سعر 0.310 دينار تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.41% وصولاً إلى سعر 0.360 دولار، وسجل سعر سهم شركة التكافل الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 15.00% وصولاً إلى سعر 0.085 دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.650 دولار، واحتل سهم شركة التكافل الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 658.6 ألف سهم.





السوق العمانية تبدأ تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأحد، بضغط من القطاع المالي، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 36.34 نقطة أو ما نسبته 0.76% ليقفل عند مستوى 4737.17 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 39.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1493 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.22%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.52% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.

وارتفع سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 9.65% وصولاً إلى سعر 0.125 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 7.87% وصولاً إلى سعر 0.096 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.60% وصولاً إلى سعر 0.510 ريال تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية بنسبة 7.08% وصولاً إلى سعر 1.050 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.9 مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 8 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 786.5 ألف ريال.





قطاع المال يواصل ضغطه على السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعا بعد تعاملات جلسة يوم الأحد ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.47% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2222.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون دينار نفذت من خلال 2270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 34 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 1.01%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.44% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40%.

وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 3.66 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم البنك العربي بنسبة 7.07% وصولاً إلى سعر 6.30 دينار.