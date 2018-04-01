المدفع وجلفار أعضاء في مجلس إدارة "الرياض للمؤتمرات"

الشارقة 24:

فاز سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع منطقة الخليج العربي، وسعادة ماهر عبد الكريم جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي بعضوية مجلس الإدارة الجديد لـ "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض" الذي أُعيد تشكيله مؤخراً.

جاء ذلك في إطار سعي المركز للاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير أدائه والارتقاء بصناعة المعارض في المملكة العربية السعودية.

بدوره، أعرب سعادة المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، عن ثقته في أن مجلس الإدارة الجديد للمركز سينهض بالرسالة المنوطة به لتحقيق النقلة المأمولة لتطوير أداء المركز، ومساهمته في الارتقاء بصناعة المعارض بالرياض والمملكة.

من جهته، أكد سعادة سيف بن محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع منطقة الخليج العربي، الحرص على تقديم كل ما يلزم من خبرات ومعارف وفق أفضل الممارسات العالمية لدعم مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في تحقيق أهدافه المرسومة، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية والمصالح المشتركة والمتبادلة على كافة الصعد بين الدولتين الشقيقتين، لافتاً إلى أن الإمارات تحظى بسمعة مرموقة وبمكانة تنافسية ودور رائد في مجال صناعة المعارض على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، اعتبر سعادة ماهر بن عبد الكريم جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، أن اختيار عضوين من دولة الإمارات في مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، يندرج في إطار التعاون الأخوي القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهو يعكس الثقة العالمية والإقليمية المتنامية بالخبرات الإماراتية في مجال صناعة المعارض التي أثبتت جدارتها في تطوير وتعزيز تنافسية هذه الصناعة إلى أعلى المستويات، وهو ما تجسد في نجاح الإمارات باستضافة "إكسبو 2020"، وفي مشاركتها الفاعلة في عضوية الاتحاد الدولي لصناعة المعارض "أوفي" منذ سنوات وغيرها الكثير من الإنجازات النوعية.