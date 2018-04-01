اليابان تسعى لجعل الطاقة المتجددة مصدراً رئيسياً

الشارقة 24 – وام:

وضعت وزارة الصناعة اليابانية مسودة خطة مقترحات لطاقة استراتيجية، تدعو إلى جعل الطاقة المتجددة مصدراً رئيسياً للطاقة في اليابان.

وجاء في خطة استراتيجيات الطاقة لغاية عام 2050، أنه يجب على اليابان التحرك باتجاه إزالة الكربون، تماشياً مع اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، وجعل الطاقة المتجددة "مصدر طاقة رئيسي مستقل" باستخدام تقنيات تخزين الكهرباء والتكنولوجيا الرقمية والمتعلقة بالهيدروجين.

وأكدت الخطة على إن تكون الطاقة النووية "خياراً" مطلوباً لتحقيق تخفيف نسبة غازات الكربون المنبعث من موارد الطاقة، ومواصلة الجهود لتطوير مفاعلات أكثر أمناً وأكثر اقتصاداً وأكثر مرونة.

ولم تذكر المسودة ما إذا كان على اليابان إعادة بناء المفاعلات الموجودة أو بناء مفاعلات جديدة، كما لم تقدم المسودة أهدافاً رقمية محددة حول حصص مصادر الطاقة المستقبلية في مزيج الطاقة الإجمالي للبلاد.