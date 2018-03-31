"الاقتصاد" تطلع وفداً ليتوانياً على حوافز الاستثمار بالدولة

الشارقة 24:

نظمت وزارة الاقتصاد استقبالاً لوفد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من جمهورية ليتوانيا، بهدف اطلاعه على مقومات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعريفه بحوافز وخيارات الاستثمار وفرص ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، استقبل الوفد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، بحضور هند اليوحه، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، وعدد من موظفي الوزارة.

ورحب سعادة عبد الله آل صالح بالوفد الليتواني، وأثنى على العلاقات الاقتصادية المتنامية بشكل ملموس بين الإمارات وليتوانيا، والتي شهدت خلال العام الماضي دفعة قوية بزيارة رئيسة ليتوانيا للدولة، وتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني وعقد ملتقى أعمال موسع بين البلدين، الأمر الذي وفر أرضية خصبة لإطلاق مسيرة تعاون بناءة وتحفيز الجهود المشتركة لبناء شراكة مستدامة تحقق مصالح البلدين.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود وما سبقها من تعاون انعكس على زيادة النشاط التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 أكثر من 132 مليون دولار أميركي، مرتفعاً من 73.5 مليون دولار في عام 2015، وأشار سعادة آل صالح إلى أن هذا النمو يعكس مساعي البلدين لزيادة التعاون، لكن إمكانات البلدين تطرح بالتأكيد فرصاً عديدة لرفع معدلات التبادل التجاري بصورة أكبر.

وأضاف سعادته أن تكثيف الحوار والزيارات والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية يسهم في تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظيره الليتواني، ويمكن الجانبين من استكشاف القطاعات التنموية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن هذه الزيارة لوفد رجال الأعمال الليتواني تقدم فرصة مهمة لاطلاعهم على الإمكانات الواعدة للتجارة والاستثمار، ومؤكداً التزام الدولة بتوفير الدعم والتسهيلات للشركات الليتوانية التي ترغب في الاستثمار أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات.

وأطلع سعادته الوفد الليتواني على أبرز مزايا ومقومات الاقتصاد الوطني، الذي يتمتع بالمرونة والانفتاح والاستدامة، ويقوم على سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية واستكمال متطلبات الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، ويهتم بتوسيع دور الابتكار والمعرفة، وينتهج استراتيجية استشراف المستقبل وبناء رأس المال البشري وتوظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير في العملية التنموية.