معرض "الساعات والمجوهرات" يستقطب 500 شركة وعلامة تجارية

الشارقة 24:

كشف مركز إكسبو الشارقة عن مشاركة نحو 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية من 25 دولة، في الدورة الـ 44 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي تنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويشهد المعرض الذي يُعتبر الحدث الأول على روزنامة المعارض في الإمارات والمنطقة، مشاركة نخبة من الشركات والعلامات التجارية الشهيرة في صناعة المجوهرات والساعات من المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية.

وتشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض الذي يقام على مدى خمسة أيام ويستمر لغاية 7 أبريل، حيث يضم الجناح الهندي تحت مظلته 60 شركة تعرض أحدث إبداعاتها لهذا الموسم من تشكيلات الجواهر التقليدية والمعاصرة، فيما حلت هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني 58 عارضاً، إلى جانب أجنحة أخرى لعديد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، من أبرزها إيطاليا وماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلند.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يُعدّ من الفعاليات التجارية الرئيسية بالنسبة لأسواق المجوهرات والساعات الفاخرة على المستويين المحلي والإقليمي، وهو ما يعزز من مكانة دولة الإمارات التي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث شراء المجوهرات، والمرتبة الأولى من حيث معدل الشراء للشخص الواحد.

وأضاف المدفع أن المعرض نجح في دورته الـ 44 باستقطاب رواد العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة والجملة والموزعين والمصدرين والمصممين والعارضين المحليين والعالميين، وهو ما يعد فرصة جديدة للاطلاع على آخر الإبداعات وخطوط الموضة في مجال صياغة المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة واللآلىء وساعات اليد، في ظل حجم المشاركة الدولية النوعية، وما تعرضه الشركات والعلامات التجارية من كنوز ومجوهرات مذهلة بتصاميمها العالمية الأخّاذة التي تنتجها أرقى بيوت المجوهرات وأكثرها تميزاً وشهرة.

وأشار المدفع إلى أن المعرض سيتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر وسيوفر بدءاً من يومه الأول فرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة والدخول في سحوبات مغرية على نصف كيلوغرام من الذهب يومياً، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي سيتم في اليوم الأخير على سيارة "BMW" مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم وذلك تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وقد أعلن جناح هونج كونج عن عزمه منح العديد من الجوائز القيّمة لزواره.

ويشغل الحدث معظم مساحات العرض في مركز إكسبو الشارقة ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، ويستقطب أعداداً كبيرة ومتنامية من الزوار منذ انطلاقته وقد بلغ عدد زوار المعرض في دورته السابقة 61456 زائراً، حيث يقدم المعرض في كل دورة تشكيلة واسعة من الساعات والمجوهرات ذات الجودة العالية والأناقة والفخامة والمستوحاة من أحدث خطوط الموضة العصرية وكذلك من التصاميم التقليدية العريقة بأعلى مستويات الفن والإبداع والتميز، كما يوفر فرصة لا تضاهى للتجار والعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات للتعرف على جديد هذه الصناعة وأحدث المنتجات والتصاميم والتوجهات والحلول التقنية في مختلف دول العالم.

ويُقام المعرض تحت رعاية "سالم الشعيبي للمجوهرات" الشريك البلاتيني للمعرض، وجريدة "الخليج تايمز" الشريك الإعلامي للحدث، ويشهد المعرض تطوراً مستمراً واهتماماً متزايداً من العاملين في هذه الصناعة على مستوى الدولة والمنطقة، حيث يتيح أفضل العروض للمستهلكين من عامة الزوار، فيما ينتظره العاملون والمهتمون بهذه الصناعة لإبرام العقود والصفقات وبناء الشراكات بين كبريات الشركات والعلامات التجارية والمصنعين والتجار والحرفيين من مختلف أسواق الشرق الأوسط، وهو ما دفع مركز اكسبو لتنظيمه بمعدل مرتين سنوياً وبوتيرة ثابتة خلال شهري أبريل وأكتوبر.

ويفتح المعرض أبوابه يوم الثلاثاء 3 أبريل من الساعة 12 ظهراً لغاية 10 مساء، ويوم الأربعاء 4 أبريل من الرابعة عصراً ولغاية 10 مساءً، ويوم الخميس 5 أبريل من 12 ظهراً ولغاية 11 قبل منتصف الليل، في حين يفتح يوم الجمعة 6 أبريل من الثالثة عصراً ولغاية 11 قبل منتصف الليل، ويوم السبت 7 أبريل من 12 ظهراً ولغاية العاشرة مساء. وقد تم تخصيص وقت للنساء يوم الأربعاء من الساعة 12 ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.