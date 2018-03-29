محمد سعود القاسمي يدشن "دانكن دونتس" في واجهة المجاز بالشارقة

الشارقة 24:

افتتح الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي رئيس شركة "كونتيننتال" للأغذية، الوكيل الحصري لعلامة "دانكن دونتس" الشهيرة في دولة الإمارات، يوم الأربعاء، أول مقهى للعلامة على مستوى المنطقة، في واجهة المجاز المائية بمدينة الشارقة.

وأشاد الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، بالتعاون القائم بين العلامة الأميركية الأم مع شركائها في المنطقة، ودورها الفعال في تعزيز شعبية ونجاح "دانكن دونتس"، وقال: "يأتي إطلاق أول مقهى لعلامة دانكن دونتس في المنطقة، استجابة لتطلعات واحتياجات العملاء".

وينفرد المقهى بكادر مؤهل، وبطابع مميز قل نظيره، حيث يتألف من مساحة داخلية وردهة للاسترخاء ومساحة خارجية رحبة للاستمتاع بمناظر الواجهة المائية، كما يوفر خدمة الإنترنت مجاناً.

من جانبه، قال مروان صالحة الرئيس التنفيذي لشركة "كونتيننتال" للأغذية: "تعد الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا، لذلك نسعى جاهدين لتعزيز حضورنا والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص فيها"، وتوقع أن يصل عدد متاجر الشركة إلى 80 متجراً مع حلول نهاية العام الجاري.