الأخضر يغطي بورصات المنطقة الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع، بجلسة الخميس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.58% لتقفل عند مستوى 3108.53 نقطة وسط دعم شبه جماعي من القطاعات. وفي المقابل تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.37% لتقفل عند مستوى 7870.87 نقطة وسط تراجع أداء غالبية القطاعات. فيما ارتفعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6633.44 نقطة بأرباح نسبتها 0.45%. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1318.40 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي الصناعة والمال لتقفل عند مستوى 4773.51 نقطة بخسائر نسبتها 0.01%. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.53% ليستقر عند مستوى 2233.26 نقطة بدعم ترأسه قطاع الصناعة.

أرباح في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 17.99 نقطة أو ما نسبته 0.58% ليقفل عند مستوى 3108.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 231.6 مليون سهم بقيمة 295.4 مليون درهم نفذت من خلال 2866 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.68% تلاه قطاع السلع بنسبة 5.03%، في المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.80% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم شركة الاسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.68% وصولاً إلى سعر 3.40 درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بنسبة 6.11% وصولاً إلى سعر 0.486 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الصفوة مباشر للخدمات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.88% وصولاً إلى سعر 0.657 درهم تلاه سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 4.80% وصولاً إلى سعر 4.76 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.2 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 37.4 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 79.5 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 29.9 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7870.87 نقطة خاسراً بواقع 29.41 نقطة أو ما نسبته 0.37%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.5 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 110 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.91% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، في المقابل سجل المرافق أعلى نسبة تراجع بواقع 2.58% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.15%.

وسجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 41.05 ريال تلاه سهم أسترا الصناعية بنسبة 5.42% وصولاً إلى سعر 16.74 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.62% وصولاً إلى سعر 25.00 ريال تلاه سهم الاسمنت السعودي بنسبة 4.57% وصولاً إلى سعر 56.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.8 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 29.6 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 938.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 611.8 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد صاعدة

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 29.93 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليقفل عند مستوى 6633.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 89.3 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار نفذت من خلال 3770 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 78.0 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 53.1 نقطة، فيما كان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 21.3 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 17.2 نقطة.

وسجل سعر سهم أغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 40% وصولاً إلى سعر 1.372 دينار تلاه سهم فيفا بنسبة 19.5% وصولاً إلى سعر 950 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم التعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 14.02% وصولاً إلى سعر 23.3 فلس تلاه سهم الأنظمة بنسبة 13.17% وصولاً إلى سعر 145 فلساً. واحتل سهم عقارات ك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.5 مليون سهم تلاه سهم أعيان بواقع 8.8 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.1 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 3.4 مليون دينار.

أرباح جيدة في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الاستثمار والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1318.40 نقطة رابحاً بواقع 3.27 نقطة أو ما نسبته 0.25%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 443.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.59 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 38.87 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرينية الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63% وصولاً إلى سعر 0.296 دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.610 دينار. وسجل سعر سهم بي أم أم أي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.690 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.46% وصولاً إلى سعر 0.119 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 742.1 ألف سهم تلاه سهم عقارات السيف بواقع 283.5 ألف سهم.

تراجع هامشي في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.53 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليقفل عند مستوى 4773.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 24.6 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 1312 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.50% تلاه قطاع المال بنسبة 0.40%.

وارتفع سعر سهم العمانية للاتصالات بنسبة 4.59% وصولاً إلى سعر 0.912 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.322 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المها للسيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.34% وصولاً إلى سعر 0.262 ريال تلاه سهم الرؤية للتأمين بنسبة 8.33% وصولاً إلى سعر 0.143 ريال.





قطاع المال الخاسر الوحيد في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.53% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2233.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار نفذت من خلال 2779 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 41 شركة واستقرار لأسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.01%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.83% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وسجل سعر سهم الإقبال للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.69% وصولاً إلى سعر 34.88 دينار تلاه سهم الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 1.05 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الرأي بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.38 دينار.