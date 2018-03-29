مصنع جديد لـ "سليب فاين" في الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت "سليب فاين" (Sleep Fine)، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع المراتب والأثاث، والتابعة للشركة العائلية "مصنع الثلاث نجوم للإسفنج"، عزمها افتتاح مصنع جديد ومتطور في الشارقة خلال العام 2020، بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية.

وسيقام المصنع الجديد على مساحة 60.000 متر مربع في منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة.

وقال محمد تحغزيت مدير التسويق في "مصنع الثلاث نجوم للإسفنج": نتوقع أن تتنامى قدرتنا الإنتاجية وتزيد ربحيتنا من خلال أتمتة الأنظمة التشغيلية في المصنع الجديد، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الإنتاجية من البداية للنهاية، وستسهم أتمتة عمليات المصنع في توفير الوقت والتكاليف وتعزيز جودة المنتج، وتساعدنا أيضاً على تلافي هدر الموارد، وسيتيح لنا المصنع الجديد تلبية الطلب المتنامي في السوق على المنتجات عالية الجودة.