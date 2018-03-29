أسعار النفط تصعد مع توقع تمديد اتفاق خفض المعروض

الشارقة 24 – رويترز:

صعدت أسعار النفط، الخميس، في ظل توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجون مستقلون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لبقية العام وربما خلال 2019 أيضاً.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، بما يعادل 0.4 % عن آخر تسوية إلى 64.63 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.3 % إلى 69.76 دولار للبرميل.

وبدأت أوبك ومنتجون مستقلون تتصدرهم روسيا خفض الإنتاج منذ 2017، في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ودعم السوق.