الأحمر يُخيّم على مؤشرات بورصات المنطقة في تداولات الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً، في أدائها في تداولات جلسة الأربعاء، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 3090.54 نقطة، وسط ضغط قاده قطاع السلع، كما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.53%، لتقفل عند مستوى 7900.28 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات، وكذلك تراجعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6603.51 نقطة، بخسائر نسبتها 0.24%، وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.92%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1315.12 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت السوق العمانية، بدعم من قطاعي الخدمات والمال، لتقفل عند مستوى 4774.04 نقطة بأرباح نسبتها 0.31%، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.09%، ليستقر عند مستوى 2221.59 نقطة، بضغط من قطاع الصناعة.

السوق الإقفال التغير دبي 3090.54 %0.07 سالب السعودية 7900.28 0.53 سالب% الكويت 6603.51 %0.24 سالب البحرين 1315.12 %0.92 سالب عمان 4774.04 %0.31 الاردن 2221.59 %0.09 سالب

تراجع طفيف في سوق دبي بضغط ترأسه قطاع السلع

تراجعت سوق دبي في تعاملات الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وهبوط التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.31 نقطة أو ما نسبته 0.07%، ليقفل عند مستوى 3090.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 148.6 مليون سهم، بقيمة 213.9 مليون درهم، نفذت من خلال 2517 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة، بنسبة 0.47%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، في المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة، بنسبة 2.47%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.35%.

وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.54%، وصولاً إلى سعر 1.32 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 0.99%، وصولاً إلى سعر 1.02 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00%، وصولاً إلى سعر 0.297 درهم، تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 8.44%، وصولاً إلى سعر 0.499 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.8 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 35.4 مليون سهم، واحتل سهم دي إكس بي إنترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 27.5 مليون درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 26.7 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد هابطة

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً، في تعاملات جلسة الأربعاء، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7900.28 نقطة، خاسراً بواقع 42.26 نقطة أو ما نسبته 0.53%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 175.7 مليون سهم، بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 124 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إنتاج الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.21%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، في المقابل سجل الخدمات التجارية والمهنية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.58%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.15%.

وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11%، وصولاً إلى سعر 25.20 ريال، تلاه سهم الاتحاد التجاري بنسبة 2.96%، وصولاً إلى سعر 21.92 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأندلس أعلى نسبة تراجع بواقع 7.73%، وصولاً إلى سعر 22.56 ريال، تلاه سهم شاكر بنسبة 5.11%، وصولاً إلى سعر 10.58 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35.7 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 26.4 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 626 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 546.2 مليون ريال.

تراجع آخر للسوق الكويتية بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط هبوط في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.82 نقطة أو ما نسبته 0.24%، ليقفل عند مستوى 6603.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار، نفذت من خلال 2379 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تأمين على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 27.7 نقطة، تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 22.6 نقطة، فيما كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 10.4 نقطة، تلاه قطاع عقار بواقع 8.5 نقطة.

وسجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20%، وصولاً إلى سعر 11.4 فلس، تلاه سهم المصالح ع بنسبة 19.93%، وصولاً إلى سعر 34.9 فلس، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان د ق أعلى نسبة تراجع بواقع 12.67%، وصولاً إلى سعر 26.2 فلس، تلاه سهم تجارة بنسبة 9.71%، وصولاً إلى سعر 53 فلساً، واحتل سهم أعيان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.6 مليون سهم، تلاه سهم زين بواقع 4.4 مليون سهم، واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.09 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 2.05 مليون دينار.

مؤشر السوق البحرينية يتراجع 0.92%

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من قطاعي الاستثمار والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1315.12 نقطة، خاسراً بواقع 12.21 نقطة أو ما نسبته 0.92%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 396.9 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 17.75 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 14.58 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق، من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80%، وصولاً إلى سعر 0.110 دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 0.96%، وصولاً إلى سعر 0.210 دينار، وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69%، وصولاً إلى سعر 0.360 دولار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 6.58%، وصولاً إلى سعر 0.710 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 795 ألف سهم، تلاه سهم شركة ناس بواقع 174 ألف سهم.

السوق العمانية ترتفع بدعم من قطاعي الخدمات والمال

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من قطاعي الخدمات والمال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.75 نقطة أو ما نسبته 0.31%، ليقفل عند مستوى 4774.04 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.4 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال، نفذت من خلال 1175 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.25%.

وارتفع سعر سهم الحسن الهندسية بنسبة 5.88%، وصولاً إلى سعر 0.036 ريال، تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 5.41%، وصولاً إلى سعر 0.117 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.76%، وصولاً إلى سعر 0.111 ريال، تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 9.52%، وصولاً إلى سعر 0.114 ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاع الصناعة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً، بعد تعاملات جلسة يوم الأربعاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.09%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2221.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 9 ملايين دينار، نفذت من خلال 3427 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة، واستقرار أسعار أسهم 29 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69%، وصولاً إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سهم آفاق للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 5.00%، وصولاً إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العرب للتأمين على الحياة والحوادث أعلى نسبة تراجع بواقع 6.52%، وصولاً إلى سعر 0.86 دينار، تلاه سهم التأمين العربية الأردن بنسبة 5.47%، وصولاً إلى سعر 0.69 دينار.