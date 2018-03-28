"أدنوك" توقع اتفاقيتين لبيع "النافتا" لشركتين يابانية وتايلاندية

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين جديدتين مع شركة "ايدمتسو كوسان" ليمتد اليابانية، وشركة "إس سي جي" التايلاندية، تقوم أدنوك بموجبهما ببيع مليون ونصف مليون طن سنوياً من مادة النافتا للشركتين على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقيات، في أعقاب توقيع "أدنوك" لاتفاقية مع شركة "لوتي كيميكال تيتان" الماليزية، تقوم أدنوك بموجبها ببيع مليون طن سنوياً من مادة النافتا للشركة الماليزية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيتين، خلال زيارة عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك إلى عملاء الشركة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وقال عبد الله سالم الظاهري "تماشياً مع استراتيجيتها 2030 للنمو الذكي تركز أدنوك على التوسع في الاستثمار بمجال التكرير والبتروكيماويات، وتعطي الشركة الألوية للأسواق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً حيث يشهد الطلب على المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية نمواً كبيراً".

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعتبر دليلاً ملموساً على التزام أدنوك بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كجزء من برنامج مبادراتها الذي يهدف إلى بناء شراكات مفيدة للطرفين تحقق قيمة مستدامة.

وتنتج أدنوك أكثر من 12.5 مليون طن سنوياً من مادة النافتا، التي يتم استخدامها كمادة وسيطة لإنتاج عدد من المنتجات البتروكيماوية بما في ذلك اللدائن ويتم تحويل مادة النافتا إلى أوليفينات، ومن ثم تحول إلى راتنجات البولي أوليفين، وتستخدم المنتجات النهائية المصنعة من مشتقات مادة النافتا في عدد من التطبيقات اليومية بدءاً من المكونات والأجزاء البلاستيكية التي تستخدم في تصنيع السيارات والسلع المعمرة والمنظفات والأقراص المدمجة وعبوات الألبان البلاستيكية ومواد تغليف الأغذية.