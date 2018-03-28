محطة "الطويلة" تدار بسواعد إماراتية

الشارقة 24:

أعلنت شركة "الإمارات سي. أم. أس. للطاقة"، إحدى شركات المنتج المستقل التابعة لـ "دائرة الطاقة بأبوظبي"، عن نجاح المبادرة التي أطلقتها مؤخراً والتي تعدّ الأولى من نوعها في شركات الإنتاج بهدف إدارة وتشغيل محطة الطويلة "إيه2" من قبل موظفين إماراتيين.

وحقّقت المرحلة الأولى من المبادرة التي بدأت من 4 مارس الجاري وتستمر حتى 4 أبريل المقبل، نجاحاً ملموساً حيث تم تصدير ما يعادل 213 مليون كيلوواط من الكهرباء في الأيام الـ 15 الأولى من المبادرة، مقابل تصدير 813 مليون جالون من المياه في الفترة نفسها، بينما جاءت الإيرادات المتولدة خلال هذه الفترة بأكثر من 17 مليون درهم إماراتي. كما وأثبتت الكوادر الإماراتية العاملة في المحطة بأنهم قادرين على تولي مناصب مستقبلية وقيادة قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.

ويشارك في المبادرة 50 موظفاً إماراتياً يعملون على تنفيذ عمليات تشغيل وصيانة المحطة والمهام المساعدة دون تلقي أي دعم خارجي.

قال سعادة المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي: "تحظى مبادرة تشغيل محطة الطويلة "إيه2" بأيادٍ إماراتية بأهمية كبيرة بالنسبة لقطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات كونها تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية في مجال الطاقة ودعم جهود التوطين في هذا القطاع، وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتطوير رأس المال البشري في الدولة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة المتعلقة برفع كفاءة الطاقات الإماراتية بما يمكّنها من تولي المسؤولية في مختلف القطاعات وخاصة الحيوية منها مثل قطاع الطاقة".