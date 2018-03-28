"اتصالات" تجري تحديثاً لشبكة المتحرك على مدار 3 أشهر

الشارقة 24 – وام:

أعلنت شركة "اتصالات"، الأربعاء، أنها بصدد إجراء عمليات تطوير وتحديث لشبكات الهاتف المتحرك تستمر لفترة 3 أشهر، استعداداً للترحيب بالخدمات المستقبلية التي تضم شبكات/5G/ وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن هذه التقنيات الجديدة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء وإحداث نقلات نوعية في مضمار مسيرة التطور والحداثة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى حرص الشركة على تقديم خدماتها خلال هذه الفترة بشكل سلس إذ ستعمل على إجراء التحديثات على مراحل متتابعة تغطي شرائح محددة من المستخدمين خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.

وقدمت شركة اتصالات اعتذارها مسبقاً للعملاء عن أي إزعاج قد يواجههم خلال مرحلة التحديث.