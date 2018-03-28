"الاقتصاد" تبحث التعاون مع إسبانيا

الشارقة 24:

التقى سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، سعادة خوسيه لويس كايسر، المدير العام لمكتب التجارة الدولية والاستثمار في مملكة إسبانيا، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي.

بحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، واستعرضا العلاقات الاقتصادية القائمة وأبرز الجهود المشتركة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية نتائج وقرارات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الإسبانية، والتي عقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وتطرقا إلى متابعة الخطوات التي قام بها الجانبان لتنفيذ توصياتها، مع التركيز على رفع مستوى التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين ودعم استعداد الشركات الإسبانية للمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 وتعزيز التعاون الجمركي لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن الإمارات وإسبانيا نجحتا خلال الفترة الماضية في بناء شراكات مثمرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعملتا على استكشاف فرص تنموية جديدة للتعاون، الأمر الذي أثمر بتحقيق معدلات تبادل تجاري جيدة ومتنامية، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار أميركي.

وأشار سعادته إلى أن الدورة الماضية للجنة الاقتصادية المشتركة وضعت برنامجاً فعالاً لتنمية هذه الشراكة وفق رؤية واضحة وآليات مدروسة، حيث شمل تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع البحث والتطوير، فضلاً عن التعاون في الفرص التي يطرحها معرض إكسبو دبي 2020، وبناء شراكات فاعلة على الصعيدين الحكومي والخاص بما يحقق المنفعة المتبادلة.

واستعرض سعادة الوكيل الشحي جانباً من الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارات بالاعتماد على المعرفة والابتكار وتطوير المناخ الاستثماري وتعزيز حوافزه ومزاياه الجاذبة، انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ودعا إلى العمل بصورة مشتركة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على التعاون بصورة أكبر في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم رؤية البلدين.

من جانبه أشاد سعادة خوسيه كايسر بقوة التعاون الاقتصادي بين إسبانيا والإمارات، وأكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة للبلدين لتوفير المناخ الجاذب والملائم لبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما، وأثنى على ما شهدته المرحلة الماضية من نشاط في المشاريع والأنشطة التجارية المتبادلة وتوجهها بصورة متزايدة نحو المجالات ذات القيمة المضافة.

وعبر الجانب الإسباني عن رغبته في رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة لدفع الشراكة قدماً في قطاعات الصحة والتعليم والابتكار والتعاون الجمركي والبنية التحتية، وأبدى كذلك حرصه على التعاون لاستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة جديدة تستفيد من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية للبلدين.