"الاقتصاد" تبحث تحضيرات "اللجنة المشتركة" مع كندا

الشارقة 24:

بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية مع سعادة تيموني سارجينت، نائب وزير التجارة الدولية الكندي، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة ايمانويل كمريانكيس، القنصل العام الكندي بالدولة، والسيدة إيمي ستاركي، المفوض التجاري بالدولة، وعدد من مسؤولي ومستشاري الجانبين.

استعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل حوالي 4 مليار دولار عام 2017، كما تناول الجانبان مناقشة التحضيرات الخاصة بانعقاد أعمال الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية الإماراتية-الكندية المشتركة والمقرر عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكندية تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل ما يطرحه اقتصاد البلدين من قدرات وإمكانيات واعدة.

وتابع أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الخطوات الإيجابية لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة مع انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة أتاوا، والتي ساهمت في تسليط الضوء على العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وسبل تطوير شراكات نوعية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، وكان من أبرزها قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والنقل.

وأضاف الشحي أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من الفرص لتنمية أطر الشراكة القائمة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير جوانب التعاون في مجال الطيران المدني لما له من أثر إيجابي على التعاون التجاري والسياحي وحركة المستثمرين ورجال الأعمال، ومن ثم دفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أفاق أكثر تقدماً.

واستعرض الشحي أبرز محددات رؤية الإمارات 2021 والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين وإمكانية التعاون المشترك مع الجانب الكندي.

ومن جانبه، أكد سعادة تيموني سارجينت، نائب وزير التجارة الدولية الكندي، على أهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، مع وجود فرص واسعة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي المشترك بالاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

وأشار إلى أهمية المخرجات التي نتجت عن الدورة الأولى من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والرغبة في مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم ملموس في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، واستكمال أطر وأليات توثيق روابط التعاون خلال اجتماعات الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الجاري.

وقال نائب وزير التجارة الدولية الكندي إن بلاده تنظر للإمارات باعتبارها شريك اقتصادي مهم في المنطقة، وتحرص على دفع كل جهود التعاون الرامية إلى تطوير تلك الشراكات الاقتصادية والاستثمارية إلى أفاق تلبي الطموحات وتخدم السياسات الاقتصادية والتنموية للطرفين.