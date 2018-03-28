الاتحاد الأوروبي يقر الدفعة الرابعة من المساعدات المالية لليونان

الشارقة 24 – أ ف ب:

وافق صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي الدائم "آلية الاستقرار الأوروبية"، يوم الثلاثاء، على تقديم الدفعة الرابعة من برنامج الإنقاذ المالي إلى اليونان، بقيمة 6.7 مليار يورو.

وذكر الصندوق في بيان، أن الشريحة الرابعة ستستخدم من أجل خدمة الديون والتخليص المحلي المتأخر وإنشاء مخزن مؤقت للنقد.

وأوضح البيان أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الشريحة الحالية، والتي تبلغ 5.7 مليار يورو، يوم الأربعاء، على أن يتم صرف الدفعة الأخرى، والتي تقدر بقيمة مليار يورو، بعد الأول من مايو المقبل، لكن شريطة تحقيق اليونان تقدماً في خفض المتأخرات وتحسين فعالية نظام المزاد الإلكتروني.

وقال المدير الإداري بالآلية كلاوس ريغلينغ: "إن قرار مجلس آلية الاستقرار يأتي عرفاناً بالعمل الجاد، الذي تقوم به الحكومة اليونانية والشعب اليوناني، في إكمال مجموعة واسعة من الإصلاحات".

وبذلك يصل إجمالي الدعم الذي قدمته كل من آلية الاستقرار الأوروبية، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي لليونان، إلى 187.77 مليار يورو لليونان، ما يجعل الصندوقين أكبر الدائنين إلى اليونان حتى الآن.