"رواد" و "كهرباء الشارقة" تعتمدان إعفاء "المشاريع" من رسوم التوصيل

الشارقة 24 – وام:

أقرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة منح المشاريع الريادية المواطنة المدعومة من مؤسسة رواد خصم 50 % من قيمة التأمين، كما اعتمدت إعفاء المشاريع الريادية من رسوم التوصيل للكهرباء والمياه، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحفيز هذه المشاريع وتوفير الحوافز التشجيعية للمواطنين لدخول مجالات الاستثمارات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفد من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" برئاسة حمد المحمود مدير المؤسسة ترافقه فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع لبحث دعم المشاريع الريادية المواطنة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على دعم المشاريع الريادية والتطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة ودعم الكفاءات المواطنة والمشاريع المتميزة التي تساهم في زيادة القدرة التنافسية لإمارة الشارقة ووضعها بقوة على خريطة العالم السياحية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع تضمنت منح المشاريع الريادية المواطنة خصم 50 % من قيمة التأمين، كما اعتمدت إعفاء المشاريع الريادية من رسوم التوصيل للكهرباء والمياه ما يساهم في استقطاب المزيد من المواطنين لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد عن شكره للقائمين على الهيئة على سرعة تجاوبهم ودعمهم لرواد الأعمال.