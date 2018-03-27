الأخضر يُزين شاشات 4 بورصات في المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.35%، لتقفل عند مستوى 3092.85 نقطة، وسط ضغط من غالبية القطاعات، فيما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 1.08%، لتقفل عند مستوى 7942.54 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات.

وتراجعت السوق الكويتية، في ظل هبوط أداء قطاعاتها، لتستقر عند مستوى 6619.33 نقطة بخسائر نسبتها 0.07%، بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.13%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1327.33 نقطة، وارتفعت السوق العمانية هي الأخرى بدعم من قطاع الخدمات، لتقفل عند مستوى 4759.29 نقطة بأرباح نسبتها 0.02%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.12%، ليستقر عند مستوى 2223.65 نقطة بدعم من قطاع المال.



السوق الإقفال التغير دبي 3092.85 %0.35 سالب السعودية 7942.54 1.08 % الكويت 6619.33 %0.07 سالب البحرين 1327.33 0.13 % عمان 4759.29 %0.02 الاردن 2223.65 0.12 %

سوق دبي تُعمق تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الثلاثاء، بضغط من غالبية قطاعات السوق، وسط ارتفاع التعاملات في ظل تراجع غالبية القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.95 نقطة أو ما نسبته 0.35%، ليقفل عند مستوى 3092.85 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 258.8 مليون سهم بقيمة 337.6 مليون درهم نفذت من خلال 2927 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 14.82%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، في المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 7.31%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.19%.

وسجل سعر سهم شركة أسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.81%، وصولاً إلى سعر 3.10 درهم، تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 5.62%، وصولاً إلى سعر 0.545 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86%، وصولاً إلى سعر 12.80 درهم، تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 7.84%، وصولاً إلى سعر 0.470 درهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 74.4 مليون سهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بواقع 50.6 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 52.2 مليون درهم، تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بواقع 52.1 مليون درهم.

أرباح ملموسة للسوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً جيداً، في تعاملات جلسة الثلاثاء، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7942.54 نقطة، رابحاً بواقع 85.08 نقطة أو ما نسبته 1.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 181.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 84 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع المرافق العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.37%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.89%، في المقابل سجل الإعلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.41%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.03%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.95%، وصولاً إلى سعر 276.0 ريال، تلاه سهم صناعات كهربائية بنسبة 3.45%، وصولاً إلى سعر 23.42 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجماعي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.18%، وصولاً إلى سعر 16.44 ريال، تلاه سهم دراية ريت بنسبة 3.11%، وصولاً إلى سعر 8.72 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.8 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 16.4 مليون سهم، واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 475 مليون ريال، تلاه سهم الراجحي بواقع 451 مليون ريال.

تراجع آخر للسوق الكويتية بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط هبوط في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.93 نقطة أو ما نسبته 0.12%، ليقفل عند مستوى 6619.33 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 38.6 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار، نفذت من خلال 2469 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 6.3 نقطة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 3.6 نقطة، فيما كان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 37.4 نقطة، تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 26.2 نقطة.

وسجل سعر سهم صلبوخ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.25%، وصولاً إلى سعر 46.9 فلس، تلاه سهم المدن بنسبة 10% وصولاً إلى سعر 27.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم حياة كوم أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 77.6 فلس، تلاه سهم امتيازات بنسبة 19.92% وصولاً إلى سعر 41 فلساً، واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.7 مليون سهم، تلاه سهم جياد بواقع 3.5 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.5 مليون دينار.

محطة خضراء في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1327.33 نقطة رابحاً بواقع 1.70 نقطة أو ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 935.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 35.89 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.09 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 4.05 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.01 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق، من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76%، وصولاً إلى سعر 1.130 دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.64%، وصولاً إلى سعر 0.310 دولار، وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.35%، وصولاً إلى سعر 0.110 دولار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 0.208 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 570 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد من تراجع السوق العمانية

تراجع السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.87 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 4759.29 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، نفذت من خلال 888 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 21 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.27%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25%.

وارتفع سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 6.96%، وصولاً إلى سعر 0.169 ريال، تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 6.06%، وصولاً إلى سعر 0.175 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.43%، وصولاً إلى سعر 0.324 ريال، تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 4.44%، وصولاً إلى سعر 0.086 ريال، واحتل سهم العمانية للمتحدة للتأمين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم، تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 2.2 مليون سهم، واحتل سهم العمانية المتحدة للتأمين المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 747.5 ألف ريال، تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 579.8 ألف ريال.

قطاع المال يقود السوق الأردنية للارتفاع

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً، بعد تعاملات جلسة الثلاثاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.12%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2223.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار نفذت من خلال 3122 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.45%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33%، وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.95%، وصولاً إلى سعر 1.27 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14%، وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم إعمار بنسبة 5.88%، وصولاً إلى سعر 0.16 دينار.